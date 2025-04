DRUMMONDVILLE, QC, le 24 avril 2025 /CNW/ - Dans le contexte d'une crise sans précédent pour les locataires de toute la province, les membres du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) ont lancé un appel à l'action aujourd'hui dans le cadre de la 13e Journée des locataires. Plusieurs centaines de personnes ont répondu à l'appel et ont convergé à une grande manifestation à Drummondville sous le thème « Les loyers explosent, un gel s'impose! ».

Le Tribunal administratif du logement (TAL), en suivant aveuglément un règlement illogique et injustifiable sur les critères de fixation de loyer, a fixé à 5,9 % le taux applicable pour le calcul d'ajustement des loyers en 2025, un sommet inégalé depuis 30 ans.

Les modifications récentes proposées par la ministre de l'Habitation ne changeront rien à cette situation. La ministre refuse de réviser le taux de 5,9% de cette année, laissant les locataires devant l'explosion incontrôlée des loyers et dans l'absence de mesures efficaces de la part du gouvernement.

« Le gouvernement et la ministre, avec leur nouvelle mouture du règlement sur les critères de fixation des loyers, font miroiter qu'ils ont réglé la crise et qu'ils ont entendu les locataires, alors que c'est tout le contraire. Encore une fois, ils viennent normaliser des hausses de loyer fondées non pas sur les coûts réels de la gestion d'un immeuble, mais sur une logique marchande qui enrichit les propriétaires sur le dos des locataires », dénonce Mélanie Baril, coordonnatrice du Comité logement de la Petite Patrie et porte-parole du RCLALQ.

Pour défendre les droits des locataires, les membres du RCLALQ exigent un gel immédiat des loyers. Cette mesure d'urgence doit être accompagnée de la mise en place d'un véritable contrôle des loyers, incluant un registre public obligatoire et universel, ainsi qu'une nouvelle réforme de la méthode de fixation des loyers afin d'en exclure les éléments qui favorisent de manière disproportionnée le profit des propriétaires au détriment des droits de locataires.

Zoom sur Drummondville, emblème d'une crise hors de contrôle

La crise frappe l'ensemble du Québec, et le choix de Drummondville comme lieu de manifestation n'est pas anodin. Selon les plus récentes données de la SCHL, la ville a connu une hausse fulgurante de 14,1 % du coût des loyers en 2024. Cette augmentation dramatique, qui s'explique en partie par les indices d'augmentation très élevés publiés par le TAL, illustre les effets dévastateurs d'un marché laissé à lui-même : précarité croissante, évictions frauduleuses, hausse marquée de l'itinérance.

« Derrière ces chiffres, ce sont des familles, des aînés, des jeunes, des personnes seules qui peinent à se loger, à se nourrir, à vivre dignement. L'itinérance progresse, les demandes d'aide explosent, et le filet social s'effrite. Ça ne peut plus durer », s'inquiète Mélanie Gamelin, intervenante en droit des locataires à ACTION location Drummond et porte-parole du RCLALQ.

Malgré les signaux d'alarme lancés par les groupes de défense de droits membres du RCLALQ, le gouvernement persiste à faire la sourde oreille et les conséquences de son inaction sont graves. D'un côté, le TAL favorise les intérêts des propriétaires avec des calculs qui normalisent les abus; de l'autre, la CAQ refuse d'adopter des mesures structurantes et alimente sciemment une crise où les inégalités se creusent à toute vitesse. L'inaction est inexcusable.

Le RCLALQ lance un appel à l'ensemble de la population à participer massivement à sa campagne de courriel rouge adressé à la ministre de l'Habitation lui demandant un gel des loyers immédiat, le temps de mettre en place un véritable contrôle obligatoire des loyers, dont un registre, pour protéger l'ensemble des locataires. Pour plus d'informations, voir le site web du RCLALQ: https://rclalq.qc.ca/

Pour plus d'informations, contactez les porte-paroles du RCLALQ:

Nicole Dionne, coordonnatrice au Bureau d'animation et information logement du Québec métropolitain (BAIL), 418-456-6597;

Mélanie Baril, coordonnatrice au Comité logement de la Petite Patrie, 438-524-4514;

Pour les informations en anglais, contactez: Félix Marois, organisateur communautaire au Bureau d'animation et information logement du Québec métropolitain (BAIL), 581-995-3429.

SOURCE Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ)