Invitation aux médias - Rachel Bendayan annoncera un appui du gouvernement du Canada à une entreprise manufacturière de Roberval

Invitation aux médias - Rachel Bendayan annoncera un appui du gouvernement du Canada à une entreprise manufacturière de RobervalEnglish
Nouvelles fournies parDéveloppement économique Canada pour les régions du Québec
19 août, 2026, 08:00 ET
ROBERVAL, QC, le 19 août 2026 /CNW/ -- Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)
L'honorable Rachel Bendayan, députée d'Outremont et secrétaire parlementaire du premier ministre, annoncera un appui financier du gouvernement du Canada pour soutenir la croissance d'une entreprise manufacturière de Roberval.
L'annonce aura lieu dans les locaux d'une entreprise liée à l'industrie manufacturière de la région.
Les représentants des médias sont invités à participer à la visite des installations de l'entreprise qui suivra la rencontre de presse.
Date :
20 août 2026
Heure :
12 h
Ville :
Roberval (Québec)
Nous demandons aux journalistes qui souhaitent assister à cette activité de confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 10 h, le 20 août 2026 : [email protected]. DEC utilisera les adresses courriel reçues pour l'envoi du communiqué de presse le jour de l'annonce. Le lieu où se tiendra l'événement sera transmis aux représentants des médias qui auront confirmé leur présence.
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SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec
Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]
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