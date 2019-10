Invitation aux médias - Projet de loi nº 40 - Réaction commune de l'Association des commissions scolaires anglophones du Québec et de la Fédération des commissions scolaires du Québec

QUÉBEC, le 1er oct. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le président de la FCSQ, M. Alain Fortier, et le vice-président de l'ACSAQ, M. Noel Burke, accompagnés de présidentes et de présidents de commissions scolaires, présenteront une réaction commune des commissions scolaires francophones et anglophones au projet de loi no 40.

AIDE-MÉMOIRE



Heure : Mercredi 2 octobre 2019, à 11 h 30



Lieu: Tribune de la presse Salon Jacques-L'Archevêque Édifice André-Laurendeau 1050, rue des Parlementaires, 1er étage Québec

