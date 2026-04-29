Invitation aux médias - Présentation du rapport de mai 2026 de la commissaire au développement durable à l'Assemblée nationale

QUÉBEC, le 29 avril 2026 /CNW/ - La commissaire au développement durable, Mme Janique Lambert, rendra son rapport public le jeudi 7 mai, lequel fait partie du Rapport du Vérificateur général du Québec à l'Assemblée nationale pour l'année 2025-2026.

Ce tome aborde plusieurs sujets d'intérêt pour les parlementaires et la population :

Regard sur les 20 ans de la Loi sur le développement durable ;

; Efficacité de la révision de la mise en œuvre du Plan pour une économie verte 2030 - Fonds d'électrification et de changements climatiques;

Minéraux critiques et stratégiques : développement responsable;

Pérennité des infrastructures d'eau : aide et soutien aux municipalités - Application de la Loi sur le développement durable : 2025.

Les représentants des médias qui le désirent pourront obtenir sous embargo une copie du rapport à compter de 8 h à la salle B1.30 de l'édifice Pamphile-Le May.

Mme Moïsette Fortin, directrice générale d'audit, ainsi que Mmes Josée Bellemare, Marie-Pier Germain et Sarah Leclerc, directrices d'audit, seront présentes pour répondre aux questions des journalistes à compter de 9 h.

La conférence de presse de la commissaire au développement durable aura lieu à 11 h dans la même salle. Elle pourra être visionnée en direct sur le site Web de l'Assemblée nationale (assnat.qc.ca ) .

Pour les journalistes ne pouvant se rendre sur place

Le rapport de la commissaire pourra être transmis sous embargo le 7 mai à 8 h aux journalistes qui ne pourront être sur place, s'ils sont inscrits. Les représentants des médias doivent s'engager à garder le contenu du rapport confidentiel jusqu'à son dépôt à l'Assemblée nationale.

IMPORTANT :

Les journalistes intéressés sont tenus de s'inscrire avant le mercredi 6 mai à 15 h en communiquant avec Nomba Danielle à l'adresse suivante : [email protected].

AIDE-MÉMOIRE

Obtention du rapport sous embargo Date : Le jeudi 7 mai 2026 Heure : 8 h Lieu : Édifice Pamphile-Le May

Salle B1.30

1035, rue des Parlementaires

Québec (Québec) G1A 1A3

Conférence de presse de la commissaire au développement durable Date : Le jeudi 7 mai 2026 Heure : 11 h Lieu : Édifice Pamphile-Le May

Salle B1.30

1035, rue des Parlementaires

Québec (Québec) G1A 1A3

SOURCE Vérificateur Général du Québec

Source : Nomba Danielle, Direction des communications, Téléphone : 418 554-8757, [email protected]