Invitation aux médias - Présentation du rapport de mai 2026 de la commissaire au développement durable à l'Assemblée nationale
Nouvelles fournies parVérificateur Général du Québec
29 avr, 2026, 10:26 ET
QUÉBEC, le 29 avril 2026 /CNW/ - La commissaire au développement durable, Mme Janique Lambert, rendra son rapport public le jeudi 7 mai, lequel fait partie du Rapport du Vérificateur général du Québec à l'Assemblée nationale pour l'année 2025-2026.
Ce tome aborde plusieurs sujets d'intérêt pour les parlementaires et la population :
- Regard sur les 20 ans de la Loi sur le développement durable;
- Efficacité de la révision de la mise en œuvre du Plan pour une économie verte 2030 - Fonds d'électrification et de changements climatiques;
- Minéraux critiques et stratégiques : développement responsable;
- Pérennité des infrastructures d'eau : aide et soutien aux municipalités - Application de la Loi sur le développement durable : 2025.
Les représentants des médias qui le désirent pourront obtenir sous embargo une copie du rapport à compter de 8 h à la salle B1.30 de l'édifice Pamphile-Le May.
Mme Moïsette Fortin, directrice générale d'audit, ainsi que Mmes Josée Bellemare, Marie-Pier Germain et Sarah Leclerc, directrices d'audit, seront présentes pour répondre aux questions des journalistes à compter de 9 h.
La conférence de presse de la commissaire au développement durable aura lieu à 11 h dans la même salle. Elle pourra être visionnée en direct sur le site Web de l'Assemblée nationale (assnat.qc.ca).
Pour les journalistes ne pouvant se rendre sur place
Le rapport de la commissaire pourra être transmis sous embargo le 7 mai à 8 h aux journalistes qui ne pourront être sur place, s'ils sont inscrits. Les représentants des médias doivent s'engager à garder le contenu du rapport confidentiel jusqu'à son dépôt à l'Assemblée nationale.
IMPORTANT :
Les journalistes intéressés sont tenus de s'inscrire avant le mercredi 6 mai à 15 h en communiquant avec Nomba Danielle à l'adresse suivante : [email protected].
AIDE-MÉMOIRE
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Obtention du rapport sous embargo
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Date :
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Le jeudi 7 mai 2026
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Heure :
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8 h
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Lieu :
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Édifice Pamphile-Le May
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Conférence de presse de la commissaire au développement durable
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Date :
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Le jeudi 7 mai 2026
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Heure :
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11 h
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Lieu :
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Édifice Pamphile-Le May
SOURCE Vérificateur Général du Québec
Source : Nomba Danielle, Direction des communications, Téléphone : 418 554-8757, [email protected]
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