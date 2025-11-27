/R E P R I S E --Invitation aux médias - Présentation du tome de novembre 2025 du Rapport du Vérificateur général du Québec à l'Assemblée nationale/

QUÉBEC, le 19 nov. 2025 /CNW/ - Le vérificateur général par intérim, M. Alain Fortin, rendra son plus récent rapport public le jeudi 27 novembre. Ce tome fait partie du Rapport du Vérificateur général du Québec à l'Assemblée nationale pour l'année 2025-2026. Ce document contient des audits de performance portant sur les sujets suivants :

Accès aux services médicaux spécialisés;

Dépenses par cartes de crédit;

Étudiants étrangers au collégial et à l'université;

Finances publiques - analyse et prise en compte des principaux enjeux de soutenabilité.

Les représentants des médias qui désirent obtenir le rapport sous embargo pourront se présenter à compter de 8 h à la salle B1.30 de l'édifice Pamphile-Le May. Mme Christine Roy, vérificatrice générale adjointe et sous-vérificatrice générale, Mme Caroline Rivard, vérificatrice générale adjointe, M. Martin St-Louis, vérificateur général adjoint par intérim, Mme France Bêty, directrice d'audit, Mme Marie-Hélène Boily, directrice d'audit, M. Étienne Côté, directeur d'audit, Mme Mélanie Poisson, directrice d'audit, et M. Sébastien Simard, directeur d'audit, seront présents pour répondre aux questions des journalistes à compter de 9 h.

La conférence de presse du vérificateur général par intérim aura lieu à 11 h dans la même salle. Elle pourra être visionnée en direct sur le site Web de l'Assemblée nationale (assnat.qc.ca).

Pour les journalistes ne pouvant se rendre sur place

Le tome pourra être transmis sous embargo le jeudi 27 novembre à partir de 8 h aux journalistes qui ne pourront être sur place, s'ils sont inscrits. Les représentants des médias doivent s'engager à garder le contenu du rapport confidentiel jusqu'à son dépôt à l'Assemblée nationale.

IMPORTANT :

Les journalistes intéressés sont tenus de s'inscrire avant 15 h le mercredi 26 novembre en communiquant avec Nomba Danielle à l'adresse suivante : [email protected].

