Invitation aux médias - Point de presse pour la 10e journée de grève des 13 000 travailleuses de CPE de la CSN

MONTRÉAL, le 7 avril 2025 /CNW/ - Les 13 000 travailleuses des CPE syndiqué-es à la CSN tiendront leur 10e journée de grève le 8 avril. La CSN convie les médias pour faire le point sur les négociations des derniers jours et dresser le portrait des enjeux pour obtenir une entente de principe.

À noter que les travailleuses en grève feront du piquetage devant leurs CPE le 8 avril.

Quoi : Point de presse de la CSN en marge de la 10e journée de grève des

13 000 travailleuses de CPE de la CSN Quand : Mardi 8 avril à 9 h Qui : Stéphanie Vachon, représentante des CPE à la Fédération de la santé et

des services sociaux (FSSS-CSN) Où : CPE la Sourithèque, 1710 rue Atateken, Montréal

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) constitue l'organisation syndicale la plus importante dans le secteur des centres de la petite enfance (CPE) au Québec. Elle regroupe 80 % des CPE syndiqués, soit près de 13 000 travailleuses et travailleurs.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

