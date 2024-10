MONTRÉAL, le 25 oct. 2024 /CNW/ - Un point de presse réunira trois représentants et experts de premier plan pour discuter des développements récents dans l'industrie des transports électriques au Québec et au Canada. Ils partageront leurs points de vue stratégiques et des données clés sur la position du Québec et du Canada dans ce secteur en pleine expansion, moteur de la transition énergétique.

Michelle-LLambias-Meunier, PDG - Propulsion Québec

Daniel Breton, PDG - Mobilité Électrique Canada

Karim Zaghib, PDG - Volt-Age, Université de Concordia.

Ils aborderont les opportunités économiques, les avancées technologiques, et l'impact de la filière des transports électriques sur l'économie et l'environnement au Québec et au Canada

Lundi 28 octobre 2024 à 12h

Palais des congrès de Montréal

Salle 514A

Les journalistes accrédités sont invités à se joindre sur place et devrons obligatoirement faire part de leur présence à par courriel

Claire Maynadier

Directrice, communications et relations publiques

Propulsion Québec

