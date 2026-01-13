Invitation aux médias - Point de presse d'Unifor Québec - Fermeture indéterminée de la scierie des Outardes à Baie-Comeau

BAIE-COMEAU, QC, le 13 janv. 2026 /CNW/ - À la suite de l'annonce de la fermeture pour une durée indéterminée de la scierie des Outardes de Domtar à Baie-Comeau, qui touche environ 350 travailleuses et travailleurs de la région, Unifor Québec tiendra un point de presse le 14 janvier prochain, afin de réagir à la situation.

Le directeur québécois d'Unifor, Daniel Cloutier, sera sur place pour commenter les impacts de cette fermeture sur les travailleuses et travailleurs, leurs familles et l'économie régionale.

QUOI : Point de presse - Fermeture indéterminée de la scierie des Outardes

QUI : Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor

QUAND : Mercredi 14 janvier 2026

HEURE : 10 h

OÙ : Hôtel Le Manoir Baie-Comeau (salle Cartier) 8, rue Cabot, Baie-Comeau

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 320 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

