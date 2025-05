INVITATION AUX MÉDIAS - Point de presse concernant le projet de Loi affirmant la souveraineté culturelle du Québec et édictant la Loi sur la découvrabilité des contenus culturels francophones dans l'environnement numérique

QUÉBEC, le 20 mai 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, convie les représentantes et représentants des médias à un point de presse* qui se tiendra en marge du dépôt du projet de Loi affirmant la souveraineté culturelle du Québec et édictant la Loi sur la découvrabilité des contenus culturels francophones dans l'environnement numérique.

Il sera également possible de suivre le point de presse en direct sur le site Web de l'Assemblée nationale du Québec.

Ce point de presse sera précédé d'une séance d'information technique du ministère de la Culture et des Communications. La prise d'images et les enregistrements seront interdits et il ne sera pas permis de rapporter les propos tenus sous forme de citation ou autre.

Date : Mercredi 21 mai 2025



Heures : Séance d'information technique pour les journalistes : 10 h 30

Point de presse : 11 h 15



Lieu : Salle Evelyn-Dumas

Édifice Pamphile-Le May

Assemblée nationale

1035, rue des Parlementaires

Québec (Québec) G1A 1A3

Accréditation

Pour participer à l'événement en présentiel, les médias doivent confirmer leur présence auprès du ministère de la Culture et des Communications ([email protected]), demander une accréditation en remplissant le formulaire de demande d'accréditation temporaire et le transmettre dûment rempli à [email protected] avant 9 h le 21 mai 2025.

Pour participer à l'événement à distance, les médias peuvent obtenir un lien de connexion en écrivant à [email protected]. Il sera possible de poser des questions via le clavardage.

* Sous réserve que les membres de l'Assemblée nationale acceptent d'être saisis du projet de loi.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]