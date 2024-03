Invitation aux médias : Mise à jour des prévisions salariales 2024 par l'Ordre des CRHA

MONTRÉAL, le 19 mars 2024 /CNW/ - L'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, en collaboration avec six cabinets en rémunération, publiera mercredi le 20 mars une mise à jour de l'enquête sur les Prévisions salariales 2024 publiée en septembre dernier.

Dans le cadre d'un panel animé par l'économiste Pierre Emmanuel Paradis, M.A., DESS (président, AppEco), les données dévoilées seront commentées et contextualisées par deux experts en rémunération:

Marc Chartrand , M. Sc., CRHA, Distinction Fellow, ASC, conseiller principal à la rémunération globale, Gallagher;

, M. Sc., CRHA, Distinction Fellow, ASC, conseiller principal à la rémunération globale, Gallagher; Anna Potvin , M. Sc., CRHA, associée et cheffe de pratique en rémunération, Normandin Beaudry .

Un point de presse virtuel suivra avec Manon Poirier, CRHA, directrice générale de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec.

Les journalistes ayant confirmé leur présence auront accès à la documentation une heure avant le début de l'événement.

Cette mise à jour a été réalisée par l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés en collaboration avec six firmes-conseil en rémunération : CGC-Talent (Québec seulement), Gallagher, Mercer, Normandin Beaudry, Saucier Conseil (Québec seulement), ainsi que WTW (Canada seulement).

Aide-mémoire

QUOI : Dévoilement de la mise à jour des Prévisions salariales 2024 ORGANISATEUR : Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec QUAND : Mercredi 20 mars 2024, de 12 h à 13 h 30

12 h à 12 h 30 : Mise à jour de la situation économique avec :

Sébastien Mc Mahon , M. Sc. Econ, PRM, CFA

Stratège en chef, économiste sénior, gestionnaire de portefeuille et vice-président à la répartition d'actifs

iA Gestion privée de patrimoine

12 h 35 à 13 h 15 : Dévoilement et panel d'experts en rémunération

13 h 15 à 13 h 30 : Point de presse OÙ : En ligne (événement virtuel) CONTACT : Les représentants des médias peuvent obtenir des renseignements ou confirmer leur présence en contactant Patrick Leblanc (514 571-6400 ou [email protected]).

À propos de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés

Regroupant 12 000 professionnelles et professionnels agréés, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés est la référence en matière de pratiques de gestion des RH. Il assure la protection du public et contribue à l'avancement des CRHA | CRIA. Par ses interventions publiques, il exerce un rôle majeur d'influence dans le monde du travail au Québec. L'Ordre participe ainsi activement au maintien de l'équilibre entre la réussite des organisations et le bien-être de la main-d'œuvre. Pour en savoir plus, visitez ordrecrha.org.

