Invitation aux médias : manifestations des préposés à l'entretien ménager du CISSS de Chaudière-Appalaches

LÉVIS, QC, le 11 juin 2019 /CNW Telbec/ - Les préposés à l'entretien ménager du CISSS de Chaudière-Appalaches manifesteront mercredi 12 juin à 14 h 30 pour dénoncer leurs pertes de salaire suite à la fusion des titres d'emploi d'entretien lourd et d'entretien léger. Des porte-paroles seront disponibles à quatre points de services : Hôtel-Dieu de Lévis, hôpital de Thetford Mines, Hôpital de Montmagny et l'hôpital de Saint-Georges

Quoi : Manifestation des préposés à l'entretien ménager du CISSS-CA



Date : Mercredi 12 juin



Heure : 14 h 30



Où : Hôtel-Dieu de Lévis, 143 Rue Wolfe, Lévis Hôpital de Thetford Mines, 1717 Rue Notre Dame E, Thetford Mines Hôpital de Montmagny, 350 Boulevard Taché O, Montmagny Hôpital de Saint-Georges, 1515 17e Rue, Saint-Georges

Le SQEES-FTQ représente 25 000 membres partout au Québec, majoritairement dans le secteur de la Santé et des Services sociaux. Il est le plus grand syndicat dans le secteur des résidences privées pour personnes aînées en plus d'être un chef de file dans la syndicalisation des travailleuses et des travailleurs de l'économie sociale, des OSBL et du transport scolaire. Il est affilié à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la plus grande centrale syndicale québécoise, avec plus de 600 000 membres.

Renseignements: Carl Reinhardt, Conseiller syndical, SQEES-FTQ, 581-305-6334