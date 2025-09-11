INVITATION AUX MÉDIAS - Les salarié-es des cliniques vétérinaires du groupe Daubigny se syndiquent pour dénoncer la surcharge de travail et le manque d'écoute

QUÉBEC, le 11 sept. 2025 /CNW/ - Face à une surcharge de travail persistante et à un manque flagrant d'écoute de la part de leur employeur, les salarié-es de plusieurs cliniques et hôpitaux vétérinaires du groupe Daubigny - le plus grand conglomérat vétérinaire au Québec - ont pris la décision de se syndiquer.

À l'occasion du 35ᵉ anniversaire du groupe Daubigny, des représentantes de la CSN tiendront un point de presse devant le centre vétérinaire Daubigny pour dénoncer la détérioration des conditions de travail dans les établissements du groupe.

Où : 3405, boulevard Wilfrid-Hamel Québec (Québec) G1P 2J3

Quand : vendredi, le 12 septembre 2025, à 10 h

Qui : Marie-Michèle Doiron, 2ᵉ vice-présidente de la FP-CSN;

Louis Hamel, trésorier du Conseil central de Québec-Chaudière Appalaches (CCQCA-CSN);

Charles Frenette, 3e vice-président du Conseil central de la montérégie (CCM-CSN)

Le modèle d'affaires du groupe Daubigny est vivement critiqué : acquisitions discrètes de cliniques, hausse marquée des tarifs, désinvestissement dans les infrastructures, surcharge du personnel et dégradation des conditions de travail. Résultat : une vague de départs non remplacés et des délais de soins de plus en plus longs, même pour les cas urgents.

Dans ce contexte, cinq établissements ont récemment choisi de se syndiquer :

Hôpital vétérinaire Roussillon ( Ville Sainte-Catherine )

) Clinique vétérinaire Douville ( Saint-Hyacinthe )

) Clinique vétérinaire Le Plateau Mont-Royal (Montréal)

Clinique vétérinaire Vaudreuil

Clinique Cuivre et Or ( Rouyn-Noranda ).

La Fédération des professionnèles (FP-CSN), le CCQCA-CSN et le CCM-CSN appuient pleinement ces initiatives. Ensemble, les travailleuses et travailleurs revendiquent des conditions de travail décentes et de meilleurs soins pour nos animaux de compagnie.

À propos :

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise et elle compte près de 80 000 membres dans le secteur de l'éducation et de l'enseignement supérieur qui sont répartis dans trois fédérations. La Fédération des professionnèles (FP-CSN) représente quelque 10 500 professionnèles, techniciennes et techniciens, dont plus de 750 professionnèles du réseau collégial et universitaire et près de 1500 professeur-es d'université.

Le Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN est une organisation syndicale et sociale. Le conseil central regroupe les syndicats CSN sur le territoire de la Capitale-Nationale et de la région de Chaudière-Appalaches. On dit parfois que c'est « une petite CSN » en ce sens qu'il regroupe tous les syndicats, peu importe le secteur d'activité, et qu'il est axé sur l'intervention sociopolitique et le développement de la solidarité.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements: Idriss Amraoui, service des communications, 438 871-2263, [email protected]