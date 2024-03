INVITATION AUX MÉDIAS - Les grands noms de la mobilité verte recrutent au RDV En route 2024 !

Des centaines de postes à pourvoir dans le secteur des transports électriques et intelligents

MONTRÉAL, le 14 mars 2024 /CNW/ - Propulsion Québec, la grappe des transports électriques et intelligents du Québec (TEI), vous invite à RDV En route 2024 ! le lundi 18 mars prochain au Marché Bonsecours de Montréal. Cet événement, organisé avec la participation financière du gouvernement du Québec, vise à attirer une main-d'œuvre spécialisée au sein des entreprises et des organisations québécoises du secteur afin de pourvoir les centaines de postes actuellement disponibles dans l'écosystème des TEI.

Plusieurs employeurs et institutions d'enseignement seront au rendez-vous afin de rencontrer les travailleurs à la recherche d'un nouveau défi ainsi que les étudiants et les finissants intéressés par les nombreuses perspectives de carrière en TEI. RDV En route 2024 ! constitue une plateforme unique pour les entreprises qui souhaitent présenter leur savoir-faire et leurs innovations les plus remarquables en vue de recruter la prochaine génération de talents qui propulseront le transport terrestre de demain.

Les plus grands noms de l'industrie seront sur place, notamment Hydro-Québec, Astus, Communauto, exo, le Réseau de transport de Longueuil (RTL), la Société de transport de Laval (STL), Créaform Ingénierie, Lithion Technologies, la MRC de la Rivière-du-Nord, Novabus, Glencore et plusieurs autres.

PRISE DE PAROLE D'ÉLUS

10 h 20 : allocution de Mme Sophie Mauzerolle, Membre du comité exécutif, responsable du transport et de la mobilité et Conseillère de la Ville du district de Sainte-Marie.

13 h 15 : allocution de M. Pierre Fitzgibbon, Ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Ministre responsable du Développement économique régional et Ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

16 h 55 : allocution de M. Mathieu Lemay, Député de Masson, adjoint parlementaire du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (volet électrification).

LA PROGRAMMATION EN BREF

RDV En route 2024 ! offre aux participants une expérience immersive dans l'univers des TEI. Une programmation riche et diversifiée a été développée afin de présenter les nombreuses possibilités de métiers, de professions, de stages et de formations ainsi que les technologies de pointe et les initiatives durables de l'industrie. Plusieurs activités sont au programme, incluant :

10 h 30 Compétition étudiante : présentation des dossiers finalistes réunissant les universités du Québec autour d'un cas pratique lié à la mobilité durable. Chaque équipe présentera une solution afin d'optimiser et prévoir l'autonomie des autobus électriques. 11 h 25 Panel sur les start-up de l'industries : Frédéric Bel, 7Gen, David Corbeil, RVE et Sarah Houde, Milebox. Ils discuteront des opportunités des start-ups dans les TEI. 13 h 30 Panel sur la mobilité durable avec les grands décideurs des sociétés de transport : Marie-Hélène Cloutier, exo ; Sylvain Gonthier, RTL ; Serge Mai, CDPQ Infra et Pierre Savage, STL. Ils aborderont les grands défis et les opportunités liés à l'électrification des transports. 14 h 45 Présentation portant sur la main-d'œuvre et la formation de l'industrie, incluant les faits saillants d'une étude sur les compétences propres à la fabrication et la conception de véhicules électriques. 16 h 00 Discussion avec des femmes inspirantes en TEI : Eva Carissimi, Lithion Technologies ; Gail Saintonge, Leddartech ; Emmanuelle Toussaint, Cléo et Cindy Valence, Facilitatrice et créatrice de valeur. La discussion portera sur leurs parcours et les principes d'équité, de diversité et d'inclusion.

Retrouvez tout le détail des conférenciers et de la programmation complète ici.

RDV En route 2024 ! profitera de l'occasion pour mettre en lumière certaines des grandes technologies québécoises en TEI, notamment de nouveaux prototypes 100 % électriques. Les participants auront aussi l'occasion de découvrir les projets d'innovation développés par des associations étudiantes universitaires.

Pour plus de détails sur les technologies présentées, veuillez écrire à Claire Maynadier

Date : Lundi 18 mars 2024, de 10 h à 19 h Endroit : Marché Bonsecours

350, rue Saint-Paul Est, Montréal À noter : Michelle Llambias Meunier, présidente-directrice générale de Propulsion Québec, sera disponible pour des entrevues et pour répondre aux questions. Cet événement offre plusieurs possibilités d'entrevues et de tournages. L'événement est gratuit.

La réalisation du programme En route! est rendue possible grâce au soutien financier de nos partenaires, entre autres : le gouvernement du Québec, la Commission des partenaires du marché du travail, la Communauté métropolitaine de Montréal, Hydro-Québec, Communauto, Astus, exo, la Société de transport de Laval (STL), le Réseau de transport de Longueuil (RTL), Créaform Ingénierie, Lithion Technologies, Novabus et Glencore.

À propos de Propulsion Québec

La grappe des transports électriques et intelligents du Québec mobilise tous les acteurs de la filière autour de projets concertés ayant pour objectif de positionner le Québec parmi les leaders du développement et de l'implantation des modes de transport terrestre favorisant les transports électriques et intelligents. Créé en 2017, Propulsion Québec compte aujourd'hui plus de 250 membres de différents secteurs et déploie ses ressources selon sept chantiers distincts visant à développer et soutenir des projets innovants. La grappe bénéficie de l'appui financier du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), de Fasken, d'Hydro-Québec et de la CDPQ.

Twitter : @PropulsionQC LinkedIn: Propulsion Québec

SOURCE Propulsion Québec

Renseignements: Pour plus d'informations : Claire Maynadier, Directrice communications et marketing, par intérim, Propulsion Québec, [email protected], 514 581-5218