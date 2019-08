Invitation aux médias - Le simulateur de tonneaux sera de passage à Rimouski

QUÉBEC, le 31 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Qu'arrive-t-il au conducteur et aux passagers qui ne portent pas leur ceinture de sécurité au moment d'un accident? Pour le découvrir, rendez-vous au weekend des anciennes voitures à Rimouski, les 3 et 4 août 2019, de 9 h à 16 h. Vous pourrez assister à une simulation d'accident réalisée au moyen d'un outil de sensibilisation original, le simulateur de tonneaux, qui démontre les conséquences du non-port de la ceinture de sécurité. L'activité aura lieu dans le cadre de « Bouclez-la! », une conférence interactive soutenue par la Société de l'assurance automobile du Québec, en collaboration avec l'Opération Nez rouge.

Cette activité, gratuite et accessible à tous, vise à rappeler l'importance de boucler sa ceinture à l'arrière comme à l'avant, et ce, en tout temps. D'année en année, environ 25 % des conducteurs et des passagers de véhicules de promenade qui décèdent dans un accident ne sont pas attachés. Pour les passagers arrière seulement, ce taux grimpe à 40 %.

Lieu : Place des Anciens Combattants

Rue Saint-Germain Ouest, Rimouski QC G5L 8M4



Horaire : 9 h à 16 h

La ceinture : la meilleure protection qui soit

De nombreux accidents surviennent près du domicile, et plus de la moitié dans les zones où la limite de vitesse est de 50 km/h ou moins. Le port de la ceinture de sécurité réduit de moitié les risques d'être tué ou blessé gravement dans un accident. À aussi peu que 50 km/h, la pression qui s'exerce sur les corps en mouvement en multiplie le poids par au moins 20 au moment d'un impact. La personne ou l'objet sont alors projetés contre le siège avant, le tableau de bord, le pare-brise ou un autre passager, ou sont même éjectés du véhicule.

Pour voir des photos du simulateur de tonneaux, rendez-vous sur la page du programme Bouclez-la!

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

Renseignements: Information : Julie Gagné, Sûreté du Québec - MRC Rimouski-Neigette, 418-722-8718, julie.gagne.3@surete.qc.ca; Source : Opération Nez rouge, Julie Martineau, Coordonnatrice des programmes, 1 800 463-7222, jmartineau@operationnezrouge.com

