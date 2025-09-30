Invitation aux médias - Le commissaire rencontrera les représentants des médias après avoir été entendu en commission parlementaire sur le projet de planification pluriannuelle de l'immigration au Québec pour la période 2026-2029

QUÉBEC, le 30 sept. 2025 /CNW/ - M. Benoît Dubreuil, commissaire à la langue française, présentera à l'Assemblée nationale ses recommandations sur la proposition de planification pluriannuelle de l'immigration au Québec pour la période 2026-2029.

L'audience se tiendra dans le cadre des consultations menées par la Commission des relations avec les citoyens.

La Commission entendra le commissaire à la langue française :

Date : le jeudi 2 octobre 2025

Heure : à 11 h 15

Lieu : à l'Assemblée nationale, salle Louis-Joseph-Papineau (RC.170)

Après son passage en consultation parlementaire, le commissaire Dubreuil se rendra disponible pour répondre aux questions des représentants des médias à la sortie de la salle (vers midi).

SOURCE Commissaire à la langue française

Source : Gaby Audet, [email protected]| 418 643-5324, poste 2011