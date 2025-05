Dépôt du Rapport annuel 2024-2025 du Commissaire à la langue française et publication d'une évaluation des activités de francisation en milieu de travail de Francisation Québec

QUÉBEC, le 21 mai 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la présidente de l'Assemblée nationale, Mme Nathalie Roy, a déposé en chambre le Rapport annuel 2024-2025 du Commissaire à la langue française, qui fait état des travaux et des réalisations de l'institution parlementaire au cours de la dernière année financière. Ce rapport contient aussi une évaluation de l'offre de services de Francisation Québec dans les milieux de travail.

« Cette année a été marquée par la consolidation de notre organisation, et par des accomplissements significatifs au regard de notre mission », a précisé M. Benoît Dubreuil, commissaire à la langue française. « Deux ans après mon arrivée à ce poste, je suis profondément encouragé par l'intérêt croissant que je constate dans la société québécoise pour la situation du français et son rôle en tant que langue commune. Cet enthousiasme nous pousse, mon équipe et moi, à intensifier nos efforts pour garantir le respect de la Charte de la langue française et contribuer à nourrir, au meilleur de nos capacités, le dialogue démocratique. »

Ce rapport annuel comporte quatre chapitres : le rapport annuel de gestion, le rapport d'activités, les obligations des institutions parlementaires en matière d'exemplarité ainsi qu'une évaluation des activités de francisation en milieu de travail coordonnées par Francisation Québec.

Le rapport annuel est accessible dans le site Web du Commissaire à la langue française au www.commissairelanguefrancaise.quebec.

Évaluation de la francisation en milieu de travail

Pour sa deuxième évaluation de Francisation Québec, le Commissaire s'est penché sur les services de francisation en milieu de travail. Prenant appui sur la documentation de Francisation Québec et sur les témoignages d'intervenants du domaine, cette évaluation vise à juger de l'efficacité, de l'efficience et de l'équité des modèles de formation mis en œuvre.

« Nos constats démontrent que la francisation en milieu de travail, telle qu'elle est offerte en ce moment, n'offre pas à la majorité des participants une voie réaliste pour s'intégrer en français dans leur milieu de travail. Pour rectifier le tir, nous avons donc formulé cinq recommandations à l'intention du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration », a expliqué le commissaire.

Le commissaire a choisi d'examiner la francisation en milieu de travail en raison de la demande de nombreuses parties prenantes pour mieux soutenir ce type de francisation. Ces demandes visent, notamment, à répondre aux besoins du nombre élevé de travailleurs étrangers temporaires qui ne maîtrisent pas le français. D'ailleurs, ces travailleurs représentent la majorité des personnes en francisation.

À propos du Commissaire à la langue française

En vertu de sa mission, le Commissaire à la langue française surveille l'évolution de la situation linguistique du Québec. Il formule, à l'attention du gouvernement ou de l'Assemblée nationale, tout avis ou recommandation pour favoriser l'usage du français comme langue commune.

Annexe 1

Faits saillants

Voici les faits saillants du rapport d'évaluation sur la francisation en milieu de travail.

Portrait de la FMT

Les services de francisation en milieu de travail représentent en ce moment une part limitée du budget accordé à la francisation, soit environ 4 %. Ainsi, la très grande majorité des travailleurs en francisation suivent des cours de français en dehors du travail, sur leur temps personnel.

L'efficacité

Plusieurs facteurs limitent l'efficacité de la francisation en milieu de travail, notamment :

l'absence d'une connaissance préalable du français chez la plupart des participants avant leur formation;

l'indisponibilité des participants, ce qui conduit à des formations de faible intensité;

un environnement de travail qui ne favorise pas l'apprentissage du français, par exemple si l'anglais concurrence le français comme langue de communication interculturelle, comme c'est le cas au Québec

L'efficience et l'équité

En raison de diverses contraintes, très peu de participants par entreprise suivent ces formations. Dans ces circonstances, la francisation en milieu de travail peut coûter jusqu'à 10 fois plus cher à l'État que la francisation offerte en dehors du travail, surtout quand on verse une subvention salariale.

Les processus administratifs

L'efficacité des processus administratifs de la francisation en milieu de travail est limitée par des contraintes liées à la gestion contractuelle et par les besoins d'accompagnement des employeurs. Pour alléger la gestion administrative, on devrait simplifier l'offre et, avant le dépôt d'une demande, informer clairement les entreprises sur la nature des services.

De même, Francisation Québec devrait poursuivre les changements qui faciliteront la concertation entre les acteurs à l'échelle régionale et sectorielle. Sa priorité devrait être de définir une offre simple et de rendre les formations rapidement accessibles, puis d'en assurer le suivi et la qualité.

Annexe 2

Recommandations

Le Commissaire à la langue française recommande :

que Francisation Québec s'assure que les activités d'initiation au français visent des changements structurants dans les entreprises participantes; que Francisation Québec cesse de financer les formations courtes sur mesure et priorise la conception de formations spécialisées par domaine d'emploi, complémentaires aux cours de français généraux; que Francisation Québec exige des entreprises participantes un engagement clair quant à la mise en place de conditions favorables à la francisation, notamment en ce qui concerne la disponibilité des travailleurs et les occasions d'apprentissage informel; que Francisation Québec réduise l'écart de coût par heure d'apprentissage entre le service aux individus et la francisation en milieu de travail, en réévaluant la subvention salariale et le nombre moyen de participants par formation; que Francisation Québec facilite la concertation entre les parties prenantes, définisse et communique des règles simples de participation au programme et se concentre sur la disponibilité rapide des cours, le suivi des résultats et l'assurance qualité.

