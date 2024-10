MONTRÉAL, le 25 oct. 2024 /CNW/ - Le trio qui a participé à l'épisode de l'émission Tout le monde en parle du 20 octobre dernier - Mai Duong, Maud Cohen et Raphael Bots - sera présent au kiosque d'information et de prélèvements tenu par l'organisme Swab The World, dont Mme Duong est la fondatrice, pour recueillir des inscriptions pour le Registre de donneurs de cellules souches d'Héma-Québec. L'événement a lieu dans le cadre de la collecte de sang organisée à Polytechnique le lundi 28 octobre. Rappelons que Maud Cohen est la directrice générale de Polytechnique et que Raphael Bots, son fils, a reçu il y a un peu moins d'un an une greffe de cellules souches en raison d'une leucémie - un parcours qui rappelle celui qu'a traversé Mai Duong il y a une dizaine d'années.

Le Registre de donneurs de cellules souches d'Héma-Québec

Géré par Héma-Québec, le Registre des donneurs de cellules souches regroupe toutes les personnes, au Québec, qui souhaitent faire un don de cellules souches. Ces dernières sont les cellules « mères » à partir desquelles toutes les autres cellules sanguines (globules rouges, globules blancs et plaquettes) se développent.

Or, pour qu'une greffe de cellules souches soit un succès, les deux personnes impliquées doivent avoir un profil génétique très similaire. D'où la nécessité de diversifier au maximum le registre d'Héma-Québec d'un point de vue ethnique. Par ailleurs, ce registre fait partie d'un réseau mondial qui compte environ 40 millions d'inscriptions - toute recherche d'un donneur compatible se fait donc dans le monde entier!

Kiosque Swab the world et collecte de sang à Polytechnique Montréal

Polytechnique Montréal, en collaboration avec l'Association étudiante de Polytechnique accueillera une collecte de sang d'Héma-Québec et un kiosque de l'organisme Swab the World, le 28 octobre de 9 h à 16 h à l'Atrium Lorne-M.-Trottier des pavillons Lassonde.

À cette occasion, les membres des médias pourront y rencontrer Mai Duong, Maud Cohen et Raphael Bots et des étudiants de Polytechnique qui participent à l'initiative dès 10h pour fins d'entrevues. Le kiosque de l'organisme caritatif Swab The World sera ouvert de 11 h à 15 h, au 6e étage des pavillons Lassonde (au mur bleu).

L'inscription au Registre, au moyen d'un frottis buccal fait sur place, prend environ 5 minutes.

La mission de Fondation Swab the World vise à augmenter la notoriété du don de cellules souches et à diversifier la banque mondiale de donneurs. Tous les malades, peu importe leurs origines ethniques, méritent la même chance de s'en sortir.

SOURCE Héma-Québec

Source: Josée Larivée, Conseillère principale, Relations avec les médias, Héma-Québec, 514-832-0871; Mai Duong, Cofondatrice, Swab the world, 514-984-2227, [email protected]; Information : Christian Merciari, Relations médias, Polytechnique Montréal, 514-742-8586