Invitation aux médias - La CSN fait le point sur la négociation au Reine Elizabeth

MONTRÉAL, le 13 déc. 2024 /CNW/ - Alors que les 600 salarié-es de l'hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth sont en lock-out depuis le 20 novembre dernier, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) fait le point sur les négociations devant les bureaux de la Caisse de dépôt et placement du Québec, propriétaire de l'hôtel. L'hôtel, qui utilise des briseurs de grève, contrevient aux lois du travail et cumule les revers judiciaires. La CSN réagira de plus à la fermeture de l'hôtel pour la période des Fêtes.

Aide-mémoire

Quoi : Point de presse de la CSN sur l'état des négociations au Reine Elizabeth

Quand : Vendredi 13 décembre, 12h30



Qui : Alexandre Laviolette, président de la Fédération du commerce (FC-CSN)

François Houle, vice-président du Syndicat des travailleuses et travailleurs de l'Hôtel Reine Elizabeth-CSN

Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN)

Où : Place Jean-Paul-Riopelle, Montréal

À propos du secteur de l'hôtellerie de la CSN

La 11e ronde de négociation coordonnée regroupe plus de 3 500 travailleuses et travailleurs issus de 29 syndicats de l'hôtellerie des régions de la Capitale-Nationale, de l'Estrie, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du Grand Montréal. Ces syndicats portent une plateforme de demandes communes qu'ils ont le mandat de négocier avec leurs employeurs respectifs.

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise. Composée de plus de 1 600 syndicats, elle défend près de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis dans huit fédérations ainsi que dans treize conseils centraux régionaux, principalement sur le territoire du Québec. La CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise.

