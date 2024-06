Invitation aux médias - Humanitek : Les technologies aux services des humains

MONTRÉAL, le 5 juin 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont conviés à l'événement Humanitek qui regroupera des experts de renom dans le secteur des technologies. Humanitek est orchestré par l'organisation québécoise Numana qui permet de regrouper des spécialistes et de discuter sur les technologies qui nous aideront comme société.

9 h 40

Conférence - Partenaires de dialogue : IA conversationnelles et besoins humains

Larry McGrath

Anthropologue en technologie et chercheur sénior

(s'exprime en français et en anglais)

Il aborde les obstacles et les opportunités auxquels les humains sont confrontés lorsqu'ils dialoguent avec des plateformes d'intelligence artificielle (IA) : demande mutuelle, débat argumentatif et apprentissage éducatif. S'appuyant sur l'anthropologie de la technologie, il partage des études montrant comment l'IA conversationnelle adopte plusieurs personnalités pour répondre à divers besoins humains. Les conversations naturelles et artificielles peuvent s'enrichir mutuellement.

11 h 00

Panel - Réseaux de communication non terrestres.

Serge Legris, CTO de Terrestar

Chef de la direction technologique et de la planification corporative chez Terrestar.

Bernard Bureau

Vice-président - Stratégie sans fil et services 5G chez Telus

13 h 30

Construction de centres de données AI & HPC durables

Clifford Gossner, Directeur de l'innovation chez Open Compute

Project. https://www.opencompute.org/

Les projections indiquent une augmentation préoccupante de la consommation énergétique et de l'empreinte carbone des centres de données AI et HPC entre 2024 et 2028. Avec une consommation d'énergie des centres de données doublant d'ici 2030 et les émissions de carbone pouvant tripler d'ici 2050, il est impératif de repenser l'infrastructure informatique actuelle. Par exemple, mille requêtes de génération d'images AI peuvent consommer autant d'énergie que le Portugal en un an. La discussion portera sur les innovations ouvertes nécessaires pour développer des installations de centres de données durables et une infrastructure informatique computationnelle.

14 h 45

La conduction osseuse du son pour augmenter ou diminuer notre réalité.

Andrea Gozzi, Fondateur de la compagnie Mezzo Forte en France. https://mezzoforte.design/who?lang=fr -

Réalité augmentée sonore (RAS) par conduction osseuse : enjeux et perspectives

Cette recherche et création interdisciplinaires fusionnant l'acoustique, le sound design, la composition musicale et les études de la perception, introduit l'histoire de la conduction osseuse et de ses dispositifs, explorant les dernières expériences à ce sujet. Des cas d'utilisation pour des projets de concert augmenté et de visite muséale avec audio immersif seront présentés, développés par Mezzo Forte, une entreprise spécialisée en RAS.



Possibilités d'entrevues sur différents enjeux de l'actualité qui touchent les technologies avec Catherine Gentilcore, présidente-directrice générale de Numana.

Quand : Jeudi le 6 juin 2024

Où :

Centre Phi - 4 ième étage

407 rue Saint-Pierre

Montréal Québec H2Y 2M3

À propos de Numana

Chez Numana, nous sommes un catalyseur d'écosystèmes technologiques. Avec nos partenaires, nous réunissons les gens qui innovent afin de créer plus de valeurs, pour l'industrie des technologies, et pour tout le Québec. Fondé en 2007, Numana est un organisme à but non lucratif qui contribue à la vitalité économique et sociale en réunissant les intervenants des secteurs privé, institutionnel et public des technologies autour d'objectifs communs et d'actions concertées. Pour en savoir davantage, consultez-le : https://numana.tech/

