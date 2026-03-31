Invitation aux médias - Forum stratégique sur la défense et la sécurité

MONTRÉAL, le 31 mars 2026 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à assister au Forum stratégique sur la défense et la sécurité.

Dans un contexte géopolitique en profonde mutation et marqué par une hausse des investissements en défense, cet événement mettra en lumière les occasions d'affaires pour les entreprises québécoises dans un secteur en forte croissance, malgré un accès complexe encadré par des exigences élevées.

Réunissant leaders d'entreprise, experts et décideurs publics et privés, le Forum proposera des perspectives stratégiques et des solutions concrètes pour aider les organisations à se positionner dans les chaînes d'approvisionnement en émergence.

Cette journée de conférences et de panels offrira aux médias une occasion privilégiée de couvrir un secteur clé pour la résilience économique, la souveraineté du Canada et la croissance du Québec.

Les représentants des médias souhaitant obtenir une entrevue individuelle sont priés d'en faire la demande à l'avance. Celles-ci seront coordonnées selon la disponibilité des dignitaires et des intervenants.

Date : Jeudi 2 avril 2026



Lieu : Fairmont Le Reine Elizabeth





900, boul. René-Lévesque Ouest

Montréal, Québec

H3B 4A5



Heure : De 8 h à 16 h



Inscription : Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre présence auprès d'Ariane Joazard-Bélizaire, stratège, Relations médias et Communications numériques, à [email protected] ou au 514 669-6768.





À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

X : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Ariane Joazard-Bélizaire, Stratège, Relations médias et Communications numériques, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 669-6768, [email protected]