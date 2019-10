Invitation aux médias - Évictions à St-Hyacinthe : Le RCLALQ marchera en solidarité avec les locataires

MONTRÉAL, le 3 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) tiendra le 7 octobre, Journée mondiale de l'habitat, une marche de solidarité en collaboration avec des organismes communautaires de St-Hyacinthe pour dénoncer les menaces d'éviction qui touchent une vingtaine de locataires, pour la plupart des ainéEs. 5 immeubles de la rue St-François sont à risque de démolition pour faire place à un projet immobilier de Groupe Sélection, projet rendu possible suite à une modification du plan d'urbanisme par la Ville. Le RCLALQ et les manifestantEs prendront la rue pour stopper les évictions de locataires et interpelleront le maire de St-Hyacinthe, Claude Corbeil, le promoteur Groupe Sélection et la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest.

Marche de solidarité

Date : 7 octobre 2019, 13h30

Lieu : St-Hyacinthe, stationnement arrière du Centre des arts Juliette-Lassonde

