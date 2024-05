Invitation aux médias - Dévoilement du premier Plan stratégique de la mise en valeur des espaces ouverts au centre-ville de Montréal

MONTRÉAL, le 21 mai 2024 /CNW/ - Montréal centre-ville convie les représentants des médias au dévoilement de son tout premier Plan stratégique de mise en valeur des espaces ouverts au cœur de la métropole. Le bureau montréalais de la firme Stantec, leader mondial en conception d'infrastructures et d'aménagement urbain, a été chargé de sa réalisation.

Issu des efforts concertés de l'Alliance pour le centre-ville et bénéficiant du soutien financier du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ce plan a pour objectif d'orienter de manière cohérente, pragmatique et holistique les aménagements temporaires et semi-permanents du centre-ville, en favorisant une approche de partenariat public-privé.

Les résultats du plan stratégique réalisé par Stantec seront dévoilés et approfondis lors d'un panel de discussion le jeudi 23 mai, de 9h30 à 10h30, à l'Atrium de la Maison Alcan au 1188 rue Sherbrooke Ouest.

L'événement sera animé par M. Glenn Castanheira, directeur général de Montréal centre-ville. La présentation du plan sera assurée par M. Steve Potvin, directeur principal en Urbanisme, design urbain et architecture de paysage chez Stantec.

Aide-mémoire :

Quoi : Dévoilement du premier Plan stratégique de mise en valeur des espaces ouverts au centre-ville de Montréal Quand : Le jeudi 23 mai de 9h30 à 10h30 Où : Atrium de la Maison Alcan au 1188 rue Sherbrooke Ouest Qui : M. Glenn Castanheira, directeur général SDC Montréal centre-ville M. Steve Potvin, directeur principal, Urbanisme, design urbain et architecture de paysage, Stantec.

SOURCE Montréal Centre-Ville

Renseignements: Informations : Dany St-Jean, relation avec les médias, 514-212-5457.