Invitation aux médias - Dévoilement d'une étude sur le potentiel de développement de la filière des batteries lithium-ion au Québec

En présence du ministre de l'Économie et de l'Innovation et du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles



MONTRÉAL, le 4 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Propulsion Québec, la grappe des transports électriques et intelligents, procédera au dévoilement d'une étude indépendante sur le potentiel de développement des batteries lithium-ion au Québec, réalisée avec le soutien de KPMG. Ce dévoilement se fera en présence du ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, et du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Jonatan Julien.

Quoi : Dévoilement d'une étude sur le potentiel de développement de la filière des batteries lithium-ion au Québec.



Quand : Jeudi 5 septembre 2019

10 h 15



Où : Maison du développement durable Salle Clark (rez-de-chaussée)

50, rue Sainte-Catherine O.

Montréal

Partenaires de l'étude

La Société de développement de Shawinigan, Appel à RecyclerMD, RECYC-QUÉBEC, la Société du Plan Nord, le Centre d'excellence en électrification des transports et en stockage d'énergie d'Hydro-Québec, Nemaska Lithium, Mason Graphite, North American Lithium, Nouveau Monde Graphite, Recyclage Lithion, RNC Minerals et Sayona Québec.

