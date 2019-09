Invitation aux médias - Dépôt du rapport de la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics - écoute, réconciliation et progrès

VAL-D'OR, QC, le 29 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le président de la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec - écoute, réconciliation et progrès, l'honorable Jacques Viens, procédera, lundi prochain, au dépôt du rapport de la Commission. Il invite les représentantes et représentants des médias à assister à ce dépôt.

Date : Lundi 30 septembre 2019



Heure : 11 h



Lieu : Pavillon des Premiers-Peuples, salle aux usages multiples





Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

675, 1re Avenue

Val-d'Or

À noter qu'il sera possible de consulter les documents, sous embargo, de 9 h 30 à 10 h 45 dans la salle 4226.

Pour les médias qui ne pourront se rendre sur place, une diffusion en simultané est prévue sur le site de la commission :

cerp.gouv.qc.ca

Veuillez noter qu'il n'y aura pas de période de questions à la suite du dépôt.

SOURCE Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec

Renseignements: Julie Camirand, Secrétaire et administratrice générale, Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec - écoute, réconciliation et progrès, Téléphone : 819 354-3133, julie.camirand@cerp.gouv.qc.ca