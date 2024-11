INVITATION AUX MÉDIAS - Conférence G-CHANGE de l'ÉTS - Panel de femmes leaders inspirantes dans les domaines du sport et des sciences

Bien que la proportion de femmes dans le domaine du génie ait triplé en 30 ans, atteignant aujourd'hui 15 %, ce qui en fait néanmoins une des professions où les femmes sont les moins bien représentées dans la province, selon l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ).

Elles partageront leurs parcours et les défis qu'elles ont relevés pour tracer leur chemin dans des domaines où elles étaient souvent les premières. Ce panel inspirant, animé par Kathy Baig, directrice générale de l'ÉTS, représente une occasion de découvrir des trajectoires de professionnelles qui redéfinissent le succès au féminin, en transformant les obstacles en opportunités.

QUOI : Conférence G-CHANGE propulsée par l'ÉTS QUAND : Mardi 19 novembre à 18 h (ET)

Pour vous inscrire : Grande Conférence G-CHANGE OÙ : École de technologie supérieure

1100 rue Notre-Dame Ouest, Montréal (Québec), H3C 1K3

Pavillon A -- local A-1600 QUI : Intervenantes :

Chantal Machabée , première femme à animer le bulletin des sports de RDS, aujourd'hui vice-présidente des communications hockey pour les Canadiens de Montréal.

, première femme à animer le bulletin des sports de RDS, aujourd'hui vice-présidente des communications hockey pour les Canadiens de Montréal. Catherine Daoust , première ingénieure à rejoindre l'équipe de hockey La Victoire de Montréal dans la LPHF, où elle évolue en tant que défenseuse tout en poursuivant sa carrière d'ingénieure chez Nova Bus.

, première ingénieure à rejoindre l'équipe de hockey La Victoire de Montréal dans la LPHF, où elle évolue en tant que défenseuse tout en poursuivant sa carrière d'ingénieure chez Nova Bus. Laurie Marceau , qui, à 16 ans, est devenue la plus jeune patineuse à rejoindre l'équipe nationale de patinage de vitesse courte piste, ancienne membre de l'équipe nationale, ingénieure diplômée de l'ÉTS et développeuse chez Mozilla.

, qui, à 16 ans, est devenue la plus jeune patineuse à rejoindre l'équipe nationale de patinage de vitesse courte piste, ancienne membre de l'équipe nationale, ingénieure diplômée de l'ÉTS et développeuse chez Mozilla. Kathy Baig (modératrice), directrice générale et cheffe de la direction de l'ÉTS.

À propos de G-CHANGE

Guider, accompagner et inspirer la relève féminine à prendre sa place dans les sciences, les technologies, l'ingénierie, les arts numériques et les mathématiques (STIAM). G-CHANGE regroupe un événement scolaire, un programme d'inspiration, un déjeuner d'affaires et une grande conférence. Propulsé par son partenaire RBC, G-CHANGE offre une programmation entièrement féminine. Bien que l'initiative s'adresse particulièrement aux jeunes femmes de 15 à 19 ans qui envisagent une carrière dans les STIAM, elle est ouverte à toutes et à tous. G-CHANGE met également en avant des professionnelles issues des STIAM et de domaines traditionnellement masculins. Car l'équité est un projet collectif !

