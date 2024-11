Invitation aux médias - Conférence de presse du ministre de la Justice

QUÉBEC, le 1er nov. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, invite les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse concernant la Division des petites créances de la Cour du Québec dans le district judiciaire de Montmagny. Pour l'occasion, il sera accompagné du député de Côte-du-Sud, M. Mathieu Rivest, ainsi que de la députée de Bellechasse, Mme Stéphanie Lachance.

Consignes pour participer à l'activité médiatique

La conférence de presse se déroulera en présentiel seulement.

Aux journalistes qui souhaitent participer à la conférence, veuillez s'il vous plaît confirmer votre présence à l'adresse suivante : [email protected].

DATE : Le 5 novembre 2024



HEURE : 11 h 30



LIEU : Montmagny * L'adresse précise de l'activité sera transmise par courriel aux journalistes qui auront confirmé leur présence.

