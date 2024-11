Invitation aux médias - Annonce de Jean-Yves Duclos et France-Élaine Duranceau lors des 4es États généraux de l'itinérance au Québec

QUÉBEC, le 25 nov. 2024 /CNW/ - Le Réseau Solidarité Itinérance du Québec (RSIQ) invite les représentants des médias à une annonce conjointe du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec en itinérance dans le cadre des 4es États généraux de l'itinérance au Québec.

L'annonce sera faite en présence du ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, l'honorable Jean-Yves Duclos ; de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau ; et de l'adjointe parlementaire de la ministre responsable de l'Habitation et députée de Labelle, Chantale Jeannotte.

L'honorable Jean-Yves Duclos et Mme France-Élaine Duranceau tiendront une mêlée de presse à la suite des allocutions.

DATE : Le vendredi 29 novembre 2024 HEURE : 13 h LIEU : Centre des foires de Québec, salle 10, 250, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec, QC G1L 5A7 INSCRIPTION : Les représentants des médias sont priés de confirmer leur présence et celle des personnes qui les accompagnent auprès de Jean-Maxime St-Hilaire, directeur -- Participation publique, au [email protected].

À propos du Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec :

Le Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec a été créé en 1998 et consiste en un regroupement de quinze concertations régionales de lutte à l'itinérance et une vingtaine de membres associés, totalisant plus de 200 organismes à travers le Québec qui visent entre autres à améliorer les conditions de vie des personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être.

