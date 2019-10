Invitation aux médias - Conférence de presse - Annonce concernant la Promenade fluviale du Grand Montréal sur la digue de la Voie maritime

MONTRÉAL, le 3 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la mairesse de Sainte-Catherine, Mme Jocelyne Bates, procédera à une annonce concernant la Promenade fluviale du Grand Montréal, un projet de la Trame verte et bleue qui vise à mettre en valeur la digue de la Voie maritime du Saint-Laurent.

La conférence se déroulera notamment en présence des maires et mairesses des villes concernées par ce projet, soit Brossard, Candiac, Delson, La Prairie et Saint-Lambert, et des représentants de la Communauté métropolitaine de Montréal.

Date : Mardi 8 octobre 2019



Heure : 10 h 45



Lieu : Pavillon d'accueil du RécréoParc

Salle La Verrière

5340, boul. Marie-Victorin

Sainte-Catherine (Québec) J5C 1L9

SOURCE Communauté métropolitaine de Montréal

Renseignements: Marie-Claude Forget, Conseillère en communications et consultations publiques, Communauté métropolitaine de Montréal, 514 350-2550

