Invitation aux médias - Chefferie de la CAQ - Point de presse de groupes sociaux en marge du congrès caquiste

DRUMMONDVILLE, QC, le 10 avril 2026 /CNW/ - La CSN, le Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA), le mouvement Le communautaire à boutte et le collectif Le Québec, c'est nous aussi, tiendront un point de presse le dimanche 12 avril lors d'une manifestation en marge du dénouement de la course à la chefferie de la CAQ.

Aide-mémoire

Quoi : Point de presse de groupes sociaux en marge du dénouement de la course à la chefferie de la CAQ Quand : Dimanche 12 avril 2026, à 12 h 30 Qui : François Enault, 1er vice-président de la CSN

Caroline Toupin, du RQ-ACA

Mathieu Gélinas, du mouvement Le communautaire à boutte

Sabrina Kouider-Philippon, vice-présidente de Le Québec, c'est nous aussi Où : Centrexpo de Drummondville,

550, rue Saint-Amant, Drummondville (Québec) J2C 3C7

À propos de la CSN

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

À propos du RQ-ACA

Le RQ-ACA est l'interlocuteur privilégié du gouvernement en matière d'action communautaire autonome, représente 80 regroupements et organismes nationaux et rejoint quelque 4 500 organismes d'action communautaire autonome luttant partout au Québec pour une plus grande justice sociale.

Le communautaire à boutte

Mouvement de grève communautaire né à Shawinigan et Mékinac, maintenant présent dans toutes les régions du Québec. Elles et ils luttent pour des conditions de travail décentes et un financement à la hauteur du rôle essentiel du communautaire.

À propos de Le Québec, c'est nous aussi

Le Québec c'est nous aussi est un organisme composé exclusivement de bénévoles œuvrant pour la défense des droits et des conditions de vie des personnes immigrantes au Québec.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements : Hubert Forcier, CSN, 514 209-3311, [email protected]; Florence Bollet Michel, Le Québec, c'est nous aussi, 438 365-5787, [email protected]; Marie-Line Audet, RQ-ACA et le Communautaire à boutte, 819 698-8399, [email protected]