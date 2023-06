Invitation aux médias - Annonce importante à Port-Cartier concernant une solution de décarbonation

PORT-CARTIER, QC, le 27 juin 2023 /CNW/ - Michel Gagnon, chef de la direction d'Airex Énergie, Réjean Paré, président et chef de la direction de Groupe Rémabec et Yves Rannou, Directeur Division Recyclage et Valorisation et Vice-Président Exécutif de SUEZ invitent les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle se fera une annonce importante en lien avec une solution de décarbonation.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, ainsi que la ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Mme Kateri Champagne Jourdain, seront présents pour l'occasion.

L'évènement comprendra des allocutions ainsi qu'une période de questions et réponses avec les représentants des médias. Pour participer à l'événement, les journalistes doivent confirmer leur présence avant le 4 juillet 2023, 16h, à Mathilde St-Vincent ([email protected]).

Date : 5 juillet 2023 Heure : 11 h 30 Lieu : Port-Cartier. L'adresse précise de la conférence de presse sera uniquement transmise par courriel aux journalistes ayant confirmé leur présence.

SOURCE Airex Énergie

Renseignements: Source : Mathilde St-Vincent, CASACOM, [email protected], 514-242-6852