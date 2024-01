Invitation aux médias - Annonce concernant le RCI sur les secteurs ayant un potentiel de reconversion en espace vert ou en milieu naturel

MONTRÉAL, le 29 janv. 2024 /CNW/ - La présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, convie les représentant•es des médias à un point de presse concernant le règlement de contrôle intérimaire 2022-97 sur les secteurs ayant un potentiel de reconversion en espace vert ou en milieu naturel, qui protège actuellement neuf terrains de golf du Grand Montréal. Celle-ci sera accompagnée pour l'occasion de M. Stéphane Boyer, maire de Laval, et d'autres élu•es touché•es par ce règlement.

Date : Mardi 30 janvier 2024



Heure : 10 h



Lieu : Communauté métropolitaine de Montréal

1002 rue Sherbrooke Ouest, Montréal

Hall d'entrée (24e étage)

