Invitation aux médias - Action-éclair : Les hausses de loyers mal calculées - Ministre Duranceau, faites vos devoirs!

MONTRÉAL, le 21 mars 2025 /CNW/ - Des groupes membres du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) et des locataires seront réunis le temps d'une action-éclair devant le bureau de comté de Rawdon de la ministre de l'Habitation France-Élaine Duranceau. Travailleurs en défense des droits et locataires s'uniront pour dénoncer les hausses de loyer historiques annoncées par le TAL (Tribunal administratif du logement) en janvier dernier. Le message est clair : la ministre doit faire ses devoirs et revoir immédiatement cette méthode de calcul désuète et illogique pour 2025.

Un point de presse aura lieu pendant l'action.

Quoi : Action-éclair



Date : Le lundi 24 mars 2025



Heure : 11h15 - Arrivée des comités logement et locataires

11h30 - Point de presse



En personne : Bureau de circonscription de Rawdon de France-Élaine Duranceau, 4046, rue Queen, Rawdon, Québec, J0K 1S0

SOURCE Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ)

Renseignements : Eloïse Bolduc, RCLALQ, 514-781-2220