Invitation aux médias - Abolition du PEQ en milieu universitaire

MONTRÉAL, le 28 janv. 2026 /CNW/ - La Confédération des syndicats nationaux (CSN) et le Syndicat des professeurs et professeurs de l'Université du Québec à Montréal-CSN convient les médias à une conférence de presse pour dénoncer les impacts négatifs sur les milieux universitaires, dont l'UQAM, de l'abolition du Programme de l'expérience québécoise pour l'accès à la résidence permanente. Des professeur-es témoigneront de l'impact de cette décision sur leur vie, l'UQAM et leurs élèves.

Aide-mémoire

Quoi : Conférence de presse de la CSN et du Syndicat des professeurs et professeurs

de l'Université du Québec à Montréal-CSN (SPUQ) Quand : Jeudi 29 janvier 2026 à 10 h Qui : Caroline Senneville, présidente de la CSN, et Geneviève Hervieux, présidente

du syndicat Où : Salon des profs A-R415, pavillon Hubert-Aquin, l'entrée la plus proche du salon

se trouve au 1255, rue Saint-Denis

À propos

Le Syndicat des professeurs et professeurs de l'Université du Québec à Montréal-CSN, affilié à la Fédération des professionèles-CSN et au Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN), regroupe près de 1200 professeur-es de l'UQAM.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements: Julie Lampron-Lemire, Service des communications de la CSN, Cellulaire : 514 966-0710, Courriel : [email protected]