Trajectoires des enfants des Premières Nations et Inuit en protection de la jeunesse : un engagement collectif nécessaire

QUÉBEC, le 28 mai 2026 /CNW/ - Le jeudi 4 juin 2026, Marc-André Dowd, protecteur du citoyen, rendra public le deuxième rapport de suivi des appels à l'action de la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès. Ce rapport cible la problématique de la surreprésentation des enfants et des jeunes Premières Nations et Inuit en protection de la jeunesse

La conférence de presse aura lieu à 11 h, à la salle Evelyn-Dumas 1.30 de l'édifice Pamphile-Le May (1035, rue des Parlementaires). Elle pourra être visionnée en direct sur le site assnat.qc.ca.

Les journalistes membres de la Tribune de la presse (ou qui auront obtenu une accréditation de cette dernière) pourront obtenir le rapport SOUS EMBARGO à la salle Evelyn-Dumas 1.30 de l'édifice Pamphile-Le May (1035, rue des Parlementaires) le matin même, entre 8 h 15 et 9 h 30. Assunta Gallo, vice-protectrice aux services aux usagers et mandats spéciaux, ainsi que les responsables de l'enquête seront présentes pour répondre aux questions techniques ou de compréhension.

Les journalistes qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse et qui souhaitent obtenir une accréditation doivent s'adresser au Secrétariat de la Tribune de la presse avant de se présenter à l'Assemblée nationale : 418 643-1357/[email protected].Le rapport de suivi du Protecteur du citoyen, Trajectoires des enfants, des jeunes et des familles des Premières Nations et Inuit en protection de la jeunesse au Québec : Deuxième rapport de suivi de la CERP sera accessible sur le site protecteurducitoyen.qc.ca le 4 juin2026, une fois déposé par la présidente de l'Assemblée nationale, vers 10 h 15.

Obtention du rapport de suivi

SOUS EMBARGO

4 juin 2026, entre 8 h 15 et 9 h 30

Salle Evelyn-Dumas 1.30 de l'édifice Pamphile-Le May

(1035, rue des Parlementaires) Conférence de presse

4 juin 2026, 11 h

Salle Evelyn-Dumas 1.30 de l'édifice Pamphile-Le May

(1035, rue des Parlementaires)

SOURCE Protecteur du citoyen

Renseignements : Carole-Anne Huot, responsable des relations avec les médias, C : 418 925-7994, T : 418 646-7143, Courriel : [email protected]