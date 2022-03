Invitation au lancement virtuel des capsules vidéo « S'unir et s'investir pour réussir »

VAL-D'OR, QC, le 31 mars 2022 /CNW Telbec/ - La Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec (CDRHPNQ) vous invite au lancement virtuel de cinq capsules vidéo thématiques promotionnelles sur l'intégration en emploi de la main-d'œuvre issue des Premières Nations, le 14 avril 2022 à 10 h. Conçues suite à la tenue du Forum régional Premières Nations et Inuits, Abitibi-Témiscamingue, ces capsules reflètent le succès des relations entre employeurs et employés autochtones ainsi que les outils déjà en place pour améliorer le partenariat entre les diverses parties. La réalisation de ce projet est rendue possible grâce à la participation financière du gouvernement de Québec.

« Il est important de susciter la mobilisation de tous les acteurs du monde du travail en vue de trouver des solutions à la pénurie de main-d'œuvre. En soutenant des initiatives comme le Forum régional Premières Nations et Inuits et la création d'outils de mobilisation en Abitibi-Témiscamingue, notre gouvernement encourage les efforts concertés de la région en plus de contribuer à l'inclusion sociale. Cela est fort inspirant ! », a déclaré M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie.

Par des témoignages d'entrepreneurs de la région, d'acteurs gouvernementaux ayant contribué au financement de ce projet ainsi que d'employés autochtones ayant bénéficié de ces partenariats, ces capsules démontrent qu'en s'unissant et en s'investissant, la réussite de l'intégration des Premières Nations aux entreprises québécoises est assurément réalisable. Une réussite sur le plan du développement professionnel des Premiers Peuples est un atout non négligeable pour les entreprises en période de pénurie de main-d'œuvre.

Forum régional Premières Nations et Inuits, Abitibi-Témiscamingue

Les objectifs du Forum sont de sensibiliser les entreprises à l'insertion d'une main-d'œuvre issue des Premiers Peuples et d'établir des relations professionnelles durables. Dans le contexte actuel de pénurie de main-d'œuvre, où plusieurs entrepreneurs recrutent à l'étranger, nous croyons que les personnes issues des Premières Nations sont les ressources de demain.

Lors du Forum, plusieurs programmes et services offerts par la CDRHPNQ ont été présentés. De plus, les entreprises ayant déjà implanté un système de collaboration avec nos services et ceux de Services Québec ont généreusement partagé leurs réussites et leurs pistes de solutions afin d'augmenter la participation des Premiers Peuples aux marchés du travail. Plusieurs stratégies de recrutement, de formation (préemploi et en continu) au sein même des organisations ont été discutées dans l'objectif d'augmenter le bassin de main-d'œuvre qualifiée.

