MONT-TREMBLANT, QC, le 23 août 2024 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) invite les usagers et usagères des chemins forestiers en territoire public dans les secteurs des réserves fauniques de Papineau-Labelle et Rouge-Matawin à faire preuve d'une grande prudence à la suite de la tempête suivant l'ouragan Debby qui a eu lieu du 9 au 11 août dernier. Cette tempête a apporté des quantités très importantes de pluie en peu de temps, ce qui a provoqué le bris de chemins multiusages.

Invitation à la prudence sur les chemins forestiers. Région des Laurentides, MRC Antoine-Labelle (Groupe CNW/Ministère des Ressources naturelles et des Forêts)

Le MRNF a été proactif afin de soutenir les usagers et usagères du territoire. Le Ministère a déployé des équipes dans les régions des Laurentides et de Lanaudière pour recenser les endroits touchés. À la suite de l'information reçue des partenaires présents sur le territoire, le MRNF a fait voler des drones et a procédé à certaines fermetures temporaires de chemins. La route 1 dans la réserve faunique de Papineau-Labelle est toujours fermée.

Pour des raisons de sécurité, les usagers et usagères sont invités à faire preuve de vigilance et à signaler tout bris de chemin au [email protected]. Ces informations permettent au Ministère d'installer des panneaux de signalisation et des barrières pour annoncer la fermeture des chemins et de sécuriser les lieux. Le Ministère invite les usagers et les usagères à respecter la signalisation en vigueur et à prévoir leurs déplacements en conséquence.

Pour plus de détails sur l'état des routes dans les réserves fauniques de Papineau- Labelle et Rouge-Matawin, consultez : sepaq.com/rf/pal/ sepaq.com/rf/rom/

et Rouge-Matawin, consultez : Pour obtenir des renseignements sur le MRNF ou en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mrnf.gouv.qc.ca ou ses réseaux sociaux : x.com/mrnfqc facebook.com/RessourcesNaturellesForets linkedin.com/company/ressourcesnaturellesforets youtube.com/RessourcesNaturellesForets instagram.com/mrnfqc



