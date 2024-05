INVITATION À LA PRESSE - Le président-directeur général du Musée de la civilisation, Stéphan La Roche, a le plaisir de vous convier à la visite de presse de la nouvelle exposition de référence sur le Québec

Le Québec, autrement dit

Le mercredi 29 mai 2024, à 10 h 30, au Musée de la civilisation

QUÉBEC, le 13 mai 2024 /CNW/ - Depuis des millénaires, le territoire qui forme le Québec est le théâtre d'innombrables rencontres : entre individus, entre peuples, entre cultures. Riches, positifs ou difficiles, ces échanges ont façonné, et façonnent toujours, le portrait de la société québécoise. Le Musée de la civilisation a choisi de faire de ces rencontres le fil conducteur de sa nouvelle exposition de référence Le Québec, autrement dit. On y propose un nouveau regard sur des événements historiques marquants tout en mettant en relief des enjeux contemporains majeurs auxquels la population québécoise fait face. Une façon originale d'évoquer le passé, de comprendre le présent et d'envisager l'avenir. Une exposition conçue et réalisée par le Musée de la civilisation avec le soutien financier du ministère de la Culture et des Communications. Le Québec, autrement dit est présentée en collaboration avec Aliments du Québec et la Commission de la capitale nationale du Québec.

Cette exposition a requis six ans de travail d'idéation, de conception et surtout de consultation auprès de 200 partenaires répartis notamment dans différents comités, dont celui de la diversité, de l'immigration et des nations autochtones. Le résultat est magistral ! Le Québec, autrement dit, c'est un parcours inédit, inclusif et scénographié tel un grand parc urbain où se dressent six grands pavillons portant chacun sur un thème spécifique : Habiter, Vivre, Échanger, Partager, Revendiquer et Appartenir. Le corpus global des objets est composé de 1 300 pièces provenant des collections du Musée de la civilisation, d'institutions muséales québécoises et de sites archéologiques tel celui situé sur le promontoire de Cap-Rouge. Pivot historique de grande importance, ce lieu occupe, à l'intérieur du pavillon Habiter, le segment Le site archéologique Cartier-Roberval, la rencontre de deux mondes présenté par la Commission de la capitale nationale du Québec.

Le Québec, autrement dit couvre une superficie de 1 570 m2, soit la plus grande jamais consacrée à une seule exposition par la Musée de la civilisation, qui en est à sa 3e réalisation de référence sur le sujet après Le temps des Québécois (2004-2023) et Mémoires (1988-2003).

