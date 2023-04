Investissements routiers 2023-2025 - Le gouvernement du Québec présent en région : près de 316 M$ pour une mobilité plus efficace et sécuritaire en Estrie

SHERBROOKE, QC, le 3 avril 2023 /CNW/ - Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce un investissement de 315 733 000 $ pour les deux prochaines années dans les réseaux de transport routiers de la région de l'Estrie.

Pour l'occasion, le ministre était accompagné de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Brome-Missisquoi, Mme Isabelle Charest, de la députée de Saint-François, Mme Geneviève Hébert, du député d'Orford, M. Gilles Bélanger, du député de Richmond, M. André Bachand, et du député de Mégantic, M. François Jacques.

Les sommes allouées visent la mise en œuvre de projets significatifs pour le milieu, tels que :

la reconstruction de l'échangeur Darche, situé sur la rue King Ouest, et le réaménagement des bretelles de l'autoroute 410, à Sherbrooke ;

; l'ajout d'une voie de virage à droite, dans la bretelle de sortie de l'autoroute 610 en direction est, vers la route 216, à Sherbrooke ;

; le réaménagement de la route 139, entre la route 112 et la rue Dufferin, à Granby ;

; l'asphaltage de l'autoroute 55, dans les deux directions, entre la route 116 et le chemin Lisgar;

l'asphaltage de l'autoroute 10, dans les deux directions, entre le chemin Saint-Roch Nord et la route 112.

Ces derniers comptent parmi les 113 projets prévus dans la région.

Citations

« Ces investissements prouvent l'importance que nous accordons au maintien de nos actifs et à l'amélioration des infrastructures de mobilité sur notre immense et magnifique territoire. Ils incarnent notre engagement d'offrir aux Québécois une meilleure mobilité et une sécurité accrue sur nos réseaux. Ce faisant, nous renforçons nos chaînes logistiques et stimulons la vitalité de nos communautés, en soutenant leur développement socioéconomique et en favorisant la création d'emplois de qualité. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Je suis heureux de cet important soutien qui va nous permettre de concrétiser plusieurs projets aux retombées réelles et positives pour la collectivité de ma région. La réalisation de ces projets contribuera à la vitalité économique de plusieurs communautés en stimulant l'entrepreneuriat local et la création d'emplois de qualité. Je suivrai avec attention l'avancement de ces travaux au cours des deux prochaines années. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Granby

Faits saillants

Les sommes investies dans la région de l'Estrie se répartissent comme suit :

121 918 000 $ pour améliorer l'état des chaussées;



81 871 000 $ pour améliorer l'état des structures;



111 944 000 $ pour un réseau efficace et sécuritaire, notamment pour donner suite à des recommandations du Bureau du coroner;

Ce sont 178 kilomètres de route, dont 35 kilomètres d'autoroute, qui seront asphaltés au cours des deux prochaines années.

En 2022, plusieurs projets ont été menés à terme, dont :

la construction d'une bretelle d'entrée, entre la route 141 en direction nord, et l'autoroute 10 en direction est, et l'installation de feux de circulation sur la route 141 en direction nord, à l'intersection de la bretelle de l'autoroute 10 en direction ouest, à Magog ;

l'asphaltage de la route 112, entre 1 kilomètre à l'ouest de la route 255 et la rue Principale Est, à Dudswell ;

la construction d'un pont parallèle au pont Choinière sur la route 139, au-dessus de l'autoroute 10, à Saint-Alphonse-de-Granby .

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

