Investissements routiers 2022-2024 - De bonnes nouvelles et une moins bonne

QUÉBEC, le 21 mars 2022 /CNW Telbec/ - L'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) accueille favorablement l'ensemble des investissements en infrastructures de transport, mais déplore la baisse des sommes dédiées aux chaussées.

En effet, par rapport à l'annonce des investissements 2021-2023, c'est 180 M$ de moins qui seront investis sur deux ans afin d'entretenir les routes. On se rappellera que la proportion des chaussées du réseau routier supérieur en bon état selon l'indice d'état gouvernemental était de 50%1. Il est primordial de ne pas négliger l'entretien des routes afin d'éviter leur réfection complète dans les prochaines années.

Ayant une proportion de 77% de structures en bon état, c'est 157 M$ de plus qui seront investis notamment sur les ponts et viaducs. Aussi, avec 310 M$ de plus pour améliorer la sécurité du réseau, 157 M$ de plus pour les travaux maritimes et 58 M$ de plus pour les projets ferroviaires, ces sommes représentent toutes d'excellentes nouvelles pour les réseaux de transports et les entrepreneurs du secteur génie civil et voirie qui seront à l'œuvre afin de contribuer à la relance de l'économie.

L'ACRGTQ est confiante que malgré la rareté de main-d'œuvre disponible, les entrepreneurs pourront poursuivre l'atteinte des objectifs gouvernementaux. De plus, ayant appuyé le projet de loi 66, Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure, elle rappelle que les investissements dans les infrastructures publiques sont reconnus pour favoriser une forte croissance de l'économie. En vertu de cette loi, c'est 40 projets qui agiront comme « leviers de la relance économique ».

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, communément appelée Loi R-20, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 500 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 40 000 salariés.

