Investissements PSP surpasse ses indices de référence sur dix ans et affiche un solide rendement à l'exercice 2026

Faits saillants au 31 mars 2026 :

Rendements nets annualisés sur dix ans de 8,8 %

Gains nets de placement en sus du portefeuille de référence totalisant 8,6 milliards $ sur cinq ans et 14,5 milliards $ sur dix ans, tout en respectant la tolérance au risque de capitalisation

Rendement net de 6,5 % à l'exercice 2026

Augmentation de l'actif net sous gestion à 320,6 milliards $, une hausse de 20,9 milliards $ ou 7 %

Solides rendements de placement contribuant à générer un excédent de capitalisation

Baisse du ratio des coûts d'exploitation à 24,7 points de base (pdb) par rapport à 27,9 pdb à l'exercice précédent

Sauf indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens.

MONTRÉAL, le 16 juin 2026 /CNW/ - L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (« Investissements PSP ») a terminé son exercice le 31 mars 2026, avec un actif net sous gestion de 320,6 milliards de dollars, soit une hausse de 7 % par rapport à l'exercice précédent. Le portefeuille a généré un rendement net sur un an de 6,5 % et un rendement net annualisé sur dix ans de 8,8 %. Ces résultats soutiennent la viabilité à long terme des régimes de pensions de la fonction publique, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve. Le rendement net sur un an d'Investissements PSP a surpassé les taux d'actualisation actuariels requis pour satisfaire aux obligations à long terme des régimes de pensions que nous soutenons, lesquels demeurent, dans l'ensemble, dans une situation de capitalisation solide.

L'actif sous gestion de 320,6 milliards de dollars est le fruit du rendement soutenu des placements à long terme, combiné aux contributions continues des régimes de pensions. Les rendements de placement réalisés par Investissements PSP représentent environ 70 % de l'actif net sous gestion, et les sommes transférées par le gouvernement du Canada depuis le 1er avril 2000 représentent les 30 % restants.

« Malgré l'augmentation de la volatilité et de l'incertitude, Investissements PSP a généré de solides résultats et a continué de renforcer la capitalisation à long terme des régimes de pensions que nous soutenons », a souligné Deborah K. Orida, présidente et cheffe de la direction d'Investissements PSP. « Nos résultats à long terme, la stabilité des rendements et la capitalisation des régimes sont les meilleurs indicateurs de l'atteinte de notre objectif à titre d'investisseur pour des régimes de pensions. »

En générant des résultats solides et stables à long terme, Investissements PSP continue de s'acquitter de sa mission, qui consiste à soutenir la sécurité des retraites de ceux et celles qui protègent et servent le Canada.

La résilience du portefeuille ancrée dans le rendement à long terme

À long terme, la stratégie d'Investissements PSP continue de générer de la valeur pour les contributeur•rices et les bénéficiaires. Au cours des dix dernières années, le portefeuille a réalisé un rendement net annualisé de 8,8 %, générant 14,5 milliards de dollars en gains de placement nets cumulés en sus du portefeuille de référence.

Le portefeuille d'Investissements PSP est volontairement structuré de façon à équilibrer la résilience et la création de valeur à long terme, en proposant une gamme diversifiée d'actifs publics et privés, des expositions mondiales et une gestion active. Cette diversification sert de mécanisme de stabilisation au fil du temps. À long terme, la proposition de valeur d'Investissements PSP est démontrée par la réalisation constante de rendements supérieurs à ceux du portefeuille de référence et aux taux d'actualisation actuariels des régimes. Elle offre également des rendements plus stables que le portefeuille de référence dans tous les cycles de marchés; un point important pour les investisseurs dans des régimes de pensions.

Mise en contexte du rendement sur un an

Pour l'exercice 2026, le rendement net sur un an d'Investissements PSP a été inférieur de 5,2 % au rendement sur un an du portefeuille de référence. Investissements PSP a surpassé environ 70 % du temps le rendement du portefeuille de référence sur un an depuis sa création. Le résultat de l'exercice 2026 était grandement attribuable à la conjoncture des marchés et aux facteurs macroéconomiques globaux qui ont créé un contexte plus difficile pour les marchés privés. Il était aussi attribuable à l'utilisation d'indices de référence fondés sur les marchés publics, qui peuvent différer du rendement des actifs privés à plus court terme. Les fluctuations des devises ont reculé de 2,2 % au cours de l'exercice, effaçant partiellement les gains de change de 5,8 % enregistrés à l'exercice 2025.

« Il est préférable d'évaluer ces mesures sur un cycle de marché complet, a renchéri Mme Orida. Notre portefeuille demeure bien positionné pour réaliser de la valeur à long terme. Nous sommes fier•ères de la façon dont nous nous sommes acquittés de notre mandat et avons servi notre pays cette année. Au cours de l'exercice 2026, nous avons investi plus de 10 milliards de dollars au Canada. Ce montant s'explique principalement par une hausse des placements privés directs et de la répartition dans les actions canadiennes, qui ont bien performé cette année. »

Au 31 mars 2026, l'actif brut sous gestion au Canada s'élevait à plus de 75 milliards de dollars, ce qui témoigne de l'évolution du portefeuille de titres canadiens d'Investissements PSP.

Faits saillants du rendement des portefeuilles par classe d'actifs

Le tableau ci-dessous présente le rendement annuel et les rendements annualisés sur cinq ans et dix ans des classes d'actifs présentées dans notre Énoncé des principes, normes et procédures en matière de placement (ÉPNP), au 31 mars 2026. Pour obtenir une analyse détaillée du rendement de chaque classe d'actifs, nous vous invitons à consulter notre site Web à investpsp.com ou à télécharger le rapport annuel.

CLASSE D'ACTIFS ACTIF NET SOUS

GESTION1 RENDEMENT

SUR UN AN RENDEMENT

SUR CINQ

ANS RENDEMENT

SUR DIX

ANS Actions cotées 92,8 G$ 20,6 % 11,4 % 12,3 % Titres à revenu fixe 71,8 G$ 2,3 % 3,0 % 3,2 % Placements privés 39,1 G$ 5,3 % 12,7 % 12,0 % Titres de créance 35,1 G$ 3,1 % 10,5 % 11,1 % Placements immobiliers 27,8 G$ (7,3) % (0,5) % 2,8 % Placements en

infrastructures 32,0 G$ 10,1 % 15,0 % 12,7 % Placements en ressources

naturelles 19,7 G$ 2,4 % 8,3 % 8,7 %

_______________________________ 1Ce tableau exclut la trésorerie et les équivalents de trésorerie. Sauf indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens.

Gestion rigoureuse des coûts

Investissements PSP se conforme à des normes élevées de gouvernance lors de ses prises de décisions ayant une incidence sur les coûts. À l'exercice 2026, l'organisation a maintenu une gestion rigoureuse des coûts d'exploitation, qui ont baissé de 24 millions de dollars, par rapport à l'exercice précédent. Cette diminution démontre une attention soutenue portée à l'efficience et à la capacité des activités à soutenir la croissance. Elle a aussi permis d'améliorer le levier opérationnel, en réduisant le ratio des coûts d'exploitation à 24,7 pdb, par rapport à 27,9 pdb à l'exercice 2025. Ce résultat reflète une gestion rigoureuse des coûts, appuyée par une simplification du portefeuille et des cessions d'actifs, en cohérence avec le plan stratégique triennal d'Investissements PSP.

En plus des coûts d'exploitation, Investissements PSP a engagé des coûts de financement et de gestion externe de 1 490 millions de dollars et de 1 533 millions de dollars, respectivement. Ces coûts sont principalement attribuables à la stratégie du portefeuille, à la répartition de l'actif et au recours à des gestionnaires externes. Le total des coûts s'est établi à 3 942 millions de dollars à l'exercice 2026, par rapport à 3 885 millions de dollars à l'exercice précédent.

Dans le cadre de son engagement continu à faire preuve de transparence en matière de coûts, Investissements PSP présente également les charges liées aux placements par classes d'actifs pour les exercices 2026 et 2025.

Fonds de croissance du Canada

Grâce à sa filiale en propriété exclusive, Gestion d'actifs Fonds de croissance du Canada inc. (GAFCC), Investissements PSP continue d'agir en tant que gestionnaire d'actifs indépendant et exclusif pour le Fonds de croissance du Canada (FCC), un fonds d'investissement de 15 milliards de dollars sans lien de dépendance avec le gouvernement du Canada. À l'exercice 2026, GAFCC a poursuivi son mandat, qui consiste à soutenir la croissance et l'évolution de l'économie canadienne. En outre, elle a démontré d'excellentes capacités d'exécution, en réalisant 18 transactions qui totalisaient près de 5 milliards de dollars en engagements au Canada.

Les actifs du FCC sont détenus séparément et n'affectent ni le portefeuille ni les rendements d'Investissements PSP. Pour en savoir plus sur les activités et le rendement du FCC, consultez https://www.cgf-fcc.ca/.

À propos d'Investissements PSP

L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) est l'un des plus importants investisseurs pour des régimes de pensions au Canada avec un actif net sous gestion de 320, 6 milliards de dollars au 31 mars 2026. Investissements PSP gère un portefeuille mondial diversifié composé d'investissements dans les marchés de capitaux, les placements privés, les placements immobiliers, les placements en infrastructures, les ressources naturelles et les titres de créance. Créée en 1999, Investissements PSP gère et investit les montants qui lui sont transférés par le gouvernement fédéral pour les régimes de pensions de la fonction publique fédérale, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve. Le siège social d'Investissements PSP est situé à Ottawa et son bureau principal d'affaires est situé à Montréal. Elle compte également des bureaux à New York, à Londres et à Hong Kong. Pour plus de renseignements, visitez www.investpsp.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

SOURCE Investissements PSP

Relations avec les médias: Maria Constantinescu, Investissements PSP, Téléphone : 514 218-3795, Courriel : [email protected]