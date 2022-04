Investissements pour un tourisme plus durable et responsable - Des leviers pour mieux concrétiser une vision porteuse pour l'avenir de l'industrie touristique québécoise

QUÉBEC, le 29 avril 2022 /CNW Telbec/ - L'Alliance de l'industrie touristique du Québec souligne les investissements de 22 millions de dollars annoncés aujourd'hui par la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette et la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest. Viser l'essor d'une offre touristique quatre saisons, qui engendre habituellement des effets positifs considérables dans la consolidation des économies des communautés ciblées, a de quoi réjouir les entreprises du secteur alors que s'amorce la relance de l'industrie.

Les sommes consenties permettront aussi d'épauler les organisations qui voudront développer des initiatives en matière d'énergie renouvelable, de mobilité active, de longueur des séjours ou d'approvisionnement. Elles permettront donc de doter la destination d'une offre encore plus innovante, qui s'appuie sur des valeurs fortes et qui est adaptée aux nouvelles réalités.

Après avoir annoncé une vision inspirante en matière de développement durable et responsable, il est maintenant rassurant de constater que le gouvernement du Québec souhaite progressivement épauler les entreprises en s'attaquant concrètement aux enjeux liés aux changements climatiques.

Devenir une destination durable et responsable commande une compréhension commune de ce que nous avons à faire. Pour entreprendre un véritable mouvement qui fera évoluer notre industrie, il importe de poser des gestes concrets comme ceux proposés aujourd'hui et de bénéficier du financement requis pour les mettre en œuvre. L'Alliance croit dans ce mouvement qui sera profitable pour le Québec touristique comme destination et les entreprises qui la compose. Nous soulignons par ailleurs cette volonté de travailler avec les parties prenantes, ce qui représente une condition de succès indéniable à notre réussite collective.

Martin Soucy, président-directeur général, Alliance de l'industrie touristique du Québec

L'Alliance de l'industrie touristique du Québec est une organisation privée sans but lucratif qui fédère plus de 10 000 entreprises réunies au sein de 45 partenaires associatifs régionaux, sectoriels et affiliés. Elle représente les entreprises et les associations du secteur touristique pour propulser la performance de l'industrie tout en soutenant et en participant au développement de l'offre et à la mise en marché touristique de la destination. Depuis 2016, elle est le porte-voix de l'ensemble de l'industrie touristique québécoise.

