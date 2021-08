ST. JOHN'S, NL, le 9 août 2021 /CNW/ - Tout le monde mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi, dans le cadre d'un partenariat entre la Société d'habitation de Terre-Neuve-et-Labrador et End Homelessness St. John's, les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador soutiennent 12 organismes communautaires pour élargir des mesures liées à la COVID-19 en mettant en œuvre des projets qui répondront aux besoins continus des personnes qui sont en situation d'itinérance ou à risque imminent de le devenir. Ces projets seront axés sur la prévention de l'itinérance, le relogement rapide et la promotion de la stabilité du logement.

Un investissement combiné de près de 1 million de dollars permettra de soutenir la mise en œuvre de ces 12 projets communautaires. Ce montant est versé aux termes de l'Entente bilatérale conclue entre le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador, dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), et de Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance, par l'entremise d'Emploi et Développement social Canada (EDSC).

End Homelessness St. John's a lancé un appel de propositions dans le secteur du logement et de l'itinérance de St. John's en mars 2021, et les organismes communautaires retenus ont été sélectionnés dans le cadre d'un processus d'examen conjoint. La liste des organismes communautaires qui reçoivent du financement se trouve dans le document d'information ci-dessous. Les projets ont été mis en œuvre avec un financement approuvé jusqu'au 31 mars 2022.

Aujourd'hui, le gouvernement provincial a également lancé un appel de propositions de 1,5 million de dollars dans le cadre de la SNL du gouvernement fédéral, grâce au Fonds provincial de partenariat pour le logement et les sans-abri. Le fonds est conçu pour soutenir des projets dans l'ensemble de la province, ce qui permet de tirer profit des partenariats et de renforcer la capacité du secteur du logement communautaire à offrir des options de logement aux ménages à faible revenu. Le fonds vise à soutenir les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les Autochtones, les personnes âgées, les jeunes adultes, les personnes handicapées, les personnes ayant des problèmes de santé mentale et de dépendance et les personnes en situation d'itinérance ou à risque imminent de le devenir.

Le fonds sollicite des propositions de partenariats de la part des proposants, y compris des organisations autochtones, des organismes sans but lucratif et des municipalités. Les demandes peuvent être présentées dans deux volets de financement : le volet des contributions à des fins d'immobilisations ou le volet des solutions créatives et novatrices, avec un financement ponctuel maximal de 250 000 $ par projet. Pour plus d'information sur l'appel de propositions, y compris la demande de financement. La date limite pour présenter des demandes est le 31 août 2021.

Cela s'ajoute au bilan du gouvernement du Canada en matière de soutien aux projets de logement dans tout le pays, et ici même à Terre-Neuve-et-Labrador. Cela comprend 5 millions de dollars pour construire au moins 14 nouveaux logements permanents et abordables à St. John's au cours des 12 prochains mois, et un investissement à coûts partagés de 18,5 millions de dollars avec la province, annoncé plus tôt cette année, pour compléter les réparations aux logements sociaux de la SHTNL en 2021-22 à travers la province, y compris les logements vacants nécessitant des réparations majeures afin d'être disponibles pour de nouveaux locataires. Cela comprend les réparations nécessaires à la réouverture de 10 logements à Labrador West et de trois logements à Nain pour les familles dans le besoin. Le gouvernement du Canada s'est engagé à fournir des logements sûrs, stables et abordables afin de donner à chacun une chance équitable de réussir.

« Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi nous sommes fiers d'être un partenaire de ces importantes initiatives, car nous augmentons l'offre de logements abordables et nous offrons tranquillité d'esprit et stabilité aux familles de Terre-Neuve-et-Labrador. Lorsque nous renforçons nos collectivités, nous suscitons l'espoir et contribuons à créer un meilleur Canada. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Tout le monde mérite d'avoir un chez-soi sûr. Ces 12 projets locaux permettront d'assurer la stabilité du logement, de lutter contre l'itinérance et de soutenir ceux qui en ont le plus besoin. Cela améliorera la qualité de vie des personnes dans notre province et donnera à chacun une chance égale de réussir. » - L'honorable Seamus O'Regan, ministre des Ressources naturelles et député fédéral de St. John's-Sud-Mount Pearl

« En collaboration avec nos partenaires fédéraux et communautaires, ces investissements aideront à fournir un logement sûr, stable et abordable - un chez-soi -, lequel est essentiel au bien-être social, financier et physique des personnes, des familles et de nos collectivités. » - L'honorable John Abbott, ministre des Enfants, des Aînés et du Développement social et ministre responsable de la Société d'habitation de Terre-Neuve-et-Labrador

« Harmoniser nos investissements avec nos partenaires provinciaux et fédéraux fournit à la collectivité des ressources supplémentaires dont elle a grandement besoin pour desservir les plus vulnérables. Sans aucun doute, investir dans un large éventail de mesures de soutien et de services mène à des résultats positifs en matière de logement pour les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir. » - Doug Pawson, directeur général, End Homelessness St. John's

La SNL est un plan ambitieux de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi - ce qui comprend plus de 13 milliards de dollars engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne 2020.

d'avoir un chez-soi - ce qui comprend plus de 13 milliards de dollars engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne 2020. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres intervenants, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones et les secteurs du logement social et privé. Cela comprend des consultations auprès des personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes eu de la difficulté à se loger.

Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la Stratégie à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

Cette entente reconnaît l'importance de donner la priorité aux personnes dont les besoins sont les plus grands, mais aussi celle d'inclure une approche du logement axée sur les droits de la personne et d'effectuer des analyses comparatives entre les sexes pour tous les investissements.

Les personnes âgées constituent le groupe d'âge démographique qui croît le plus rapidement au Canada . D'ici 2030, leur nombre devrait atteindre 9,6 millions, ce qui représentera le quart de la population du Canada .

. D'ici 2030, leur nombre devrait atteindre 9,6 millions, ce qui représentera le quart de la population du . Le gouvernement du Canada a un vaste programme national pour les personnes âgées qui comprend des initiatives visant à améliorer la sécurité du revenu, à améliorer l'accès à des logements abordables, à promouvoir un vieillissement en santé et à améliorer l'accès aux soins de santé, ainsi qu'à favoriser l'inclusion sociale et la mobilisation.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Document d'information

Organismes communautaires qui obtiennent des fonds Montant Aids Committee NL 66 728 $ Choices for Youth 67 449 $ Connections for Seniors 161 477 $ Empower NL 53 130 $ First Light 75 645 $ Homestead 36 993 $ Iris Kirby House 120 226 $ John Howard Society 63 020 $ St. John's Status of Women's Council 63 695 $ Stella's Circle 77 227 $ The Gathering Place 63 308 $ Thrive 130 133 $

