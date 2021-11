Investissements majeurs dans le logement social et abordable au Québec

QUÉBEC, le 22 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, est heureuse de confirmer ses priorités pour l'utilisation des sommes qui découlent de l'Entente Canada-Québec sur le logement.

Cette entente historique, qui comprenait trois initiatives et prévoyait 3,7 milliards de dollars entre 2019 et 2028, se traduira par des investissements combinés de l'ordre de 3,189 milliards de dollars au Québec entre 2022 et 2028 pour la construction de logements sociaux et abordables, la rénovation de HLM et la bonification du programme Allocation-logement.

Construction de logements

En combinant la participation des gouvernements du Canada et du Québec, plus de 279 millions de dollars serviront à la construction de plus de 3 000 logements sociaux et abordables entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2028. Les projets que le Québec choisira de financer à même cette somme le seront en fonction de ses priorités, comprenant l'accès plus facile aux logements sociaux et abordables et la réparation et la construction de ceux-ci. Ces actions seront financées par l'Initiative 1 de l'Entente Canada-Québec sur le logement.

Accélérer la rénovation du parc de HLM

Pour accélérer la rénovation du parc de HLM et maintenir l'aide aux locataires, la participation combinée des deux ordres de gouvernement liée à l'Entente s'établira à plus de 2 milliards de dollars de 2022 à 2028, provenant de l'Initiative 2. Ces sommes s'ajouteront au montant de près de 1 milliard de dollars déjà alloué depuis 2018 pour améliorer le parc de HLM au Québec. Rappelons que plus de la moitié des HLM qui étaient dans un état coté « E ou D » ont été rénovés. Déjà, en mai dernier, les gouvernements du Canada et du Québec ont annoncé une somme de 100 millions de dollars pour rénover des HLM en fin de convention avec le gouvernement du Canada, dont certains étaient barricadés depuis de nombreuses années.

Bonification de l'aide aux locataires

Plus de 847 millions de dollars entre 2022 et 2028 permettront d'apporter une aide supplémentaire aux bénéficiaires du programme Allocation-logement dans le cadre de l'Initiative 3. Grâce à cette somme, il est notamment prévu que le montant d'aide maximale du programme soit rehaussé progressivement pour atteindre un maximum de 150 $ par mois dès 2024. Déjà, l'aide maximale a été bonifiée de 80 $ à 100 $ au 1er octobre dernier.

« Avec les sommes investies, notre Québec sera encore mieux positionné pour relever les défis qui l'attendent en habitation à court et à moyen terme. Aujourd'hui, je suis fière d'annoncer que notre gouvernement entend investir dans la construction de logements sociaux, dans le soutien direct aux locataires et dans la rénovation des HLM. Ce sont 3,7 milliards de dollars qui auront des effets concrets dans la vie des Québécoises et Québécois de toutes les régions. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants :

L'Entente Canada-Québec sur le logement, signée en octobre 2020, comprend trois initiatives :

Initiative 1 : Initiative liée aux priorités du Québec en matière de logement

Initiative 2 : Initiative canadienne de logement communautaire

Initiative 3 : Allocation canadienne pour le logement

Pour en savoir davantage, consultez l'Entente Canada-Québec sur le logement.

Initiative 1 : Initiative liée aux priorités du Québec en matière de logement Initiative 2 : Initiative canadienne de logement communautaire Initiative 3 : Allocation canadienne pour le logement Pour en savoir davantage, consultez l'Entente Canada-Québec sur le logement. Deux autres ententes ont été conclues dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements. Depuis 2018, ce sont aussi 7 000 logements abordables qui ont été construits par le gouvernement du Québec ou qui sont en cours de construction. Il y en a également tout autant en développement.

