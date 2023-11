VANCOUVER, BC, le 16 nov. 2023 /CNW/ - Les Canadiens s'efforcent de déployer des innovations technologiques qui aident à faire face aux changements climatiques et à réduire les coûts. Dans le secteur du bâtiment, le gouvernement du Canada soutient l'innovation pour décarboner les maisons et autres bâtiments tout en créant des emplois durables et en améliorant l'efficacité énergétique

Julie Dabrusin, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un total de plus de 3 millions de dollars à des partenaires qui sont des moteurs d'innovation dans le domaine de l'efficacité énergétique des bâtiments en Colombie-Britannique.

Seront octroyés entre autres :

1 179 000 $ à Introba (anciennement Integral Group) pour un programme de démonstration qui devrait permettre de concevoir et de construire en Colombie-Britannique 11 bâtiments prêts pour la consommation énergétique nette zéro (CENZ). Des aides additionnelles sont fournies par le ministère de l'Énergie de la Colombie-Britannique.

750 000 $ à l'Université de Victoria pour la conception, le déploiement et l'essai d'une plateforme en ligne qui optimisera la conception de bâtiments à haut rendement, prêts pour la CENZ.

720 000 $ à la British Columbia Housing Management Commission pour une base de données Web, thermalenvelope.ca, qui permettra de calculer avec précision et de limiter les pertes de chaleur de manière à réduire la consommation d'énergie dans les bâtiments.

217 500 $ à QuadReal Property Group Limited Partnership pour l'ingénierie de base de la rénovation énergétique majeure d'un immeuble à logements multiples de grande hauteur situé à Burnaby, en Colombie-Britannique.

139 250 $ à la Greater Victoria Housing Society, en partenariat avec la Fédération canadienne des municipalités, pour une étude d'ingénierie de base visant à trouver des solutions rentables pour la rénovation énergétique majeure de Sitkum Lodge, un immeuble à logements multiples abordables pour personnes âgées situé à Victoria.

Le financement fédéral provient du Programme de bâtiments écoénergétiques - Infrastructures vertes , qui soutient l'amélioration des méthodes de conception, de rénovation et de construction des maisons et des immeubles. Le gouvernement favorise l'élaboration et la mise en place de codes du bâtiment pour les bâtiments existants et les bâtiments neufs à CENZ grâce à la recherche, au développement et à la démonstration de projets partout au pays.

Des investissements comme celui-ci aident les Canadiens, en accord avec la future stratégie canadienne pour les bâtiments verts, qui visera à accélérer les rénovations écoénergétiques majeures, à améliorer la résilience climatique des bâtiments, à transformer les systèmes de chauffage des locaux et de l'eau et à construire d'entrée de jeu des bâtiments à CENZ résilients face au climat, en appui à l'objectif du Canada d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Le ministre Wilkinson a lancé des consultations sur la stratégie en 2022.

Citations

« Le gouvernement du Canada investit dans l'efficacité énergétique, qui est essentielle à l'édification d'un avenir durable et prospère pour notre pays. Les investissements annoncés aujourd'hui dans des projets d'efficacité énergétique en Colombie-Britannique permettront de réduire les émissions et d'aider les Canadiens à faire baisser leurs coûts d'énergie tout en contribuant à la lutte contre les changements climatiques. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Les rénovations écoénergétiques sont une solution primordiale pour le climat. Elles aident nos collectivités à diminuer les coûts énergétiques tout en réduisant les émissions et en améliorant la qualité de notre parc immobilier pour les années à venir. Le gouvernement du Canada est heureux d'apporter son soutien à ces chantiers importants en Colombie-Britannique et partout au pays. »

Julie Dabrusin

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Notre but, c'est de rendre les maisons de la Colombie-Britannique aussi écoénergétiques, confortables et abordables que possible, de consommer moins d'énergie et de réduire l'impact environnemental des bâtiments existants. Nous sommes impatients de voir ces programmes fédéraux se combiner à nos programmes provinciaux afin de décarboner le secteur du bâtiment, élément essentiel pour lutter contre les changements climatiques et atteindre la carboneutralité. »

L'honorable Josie Osborne

Ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Innovation bas carbone de la Colombie-Britannique

« Il est essentiel de soutenir les projets de construction d'immeubles à haut rendement pour démontrer que des constructions écoénergétiques et sobres en carbone peuvent aussi procurer des environnements confortables et sains à un coût équivalent, voire inférieur, à celui de bâtiments traditionnels. Compte tenu de l'ampleur des changements à opérer pour atteindre nos objectifs de réduction du carbone, presque tous les bâtiments devront être sans émission. La collaboration et la diffusion des enseignements tirés de ces projets aideront le secteur du bâtiment à comprendre comment y parvenir. »

Lisa Westerhoff

Directrice, Introba

« Nous sommes ravis de lancer le projet de navigateur carboneutre Net-Zero Navigator cet automne, afin de sortir cet outil de pointe de notre labo pour le faire entrer dans le domaine public. Il s'agit d'une plateforme en source ouverte qui aidera les ingénieurs, architectes, décideurs et citoyens à voir comment il est possible de décarboner des constructions comme des écoles, des bureaux et des appartements. Son tableau de bord convivial présente rapidement une appréciation du design envisagé, établie à partir de simulations rigoureuses. Grâce à la puissance de l'apprentissage automatique, la plateforme fournit rapidement des informations qui prendraient autrement des semaines de calcul. »

Ralph Evins, Ph. D.

Université de Victoria

« C'est un outil complet qui promet de transformer le marché canadien de l'immobilier pour améliorer l'efficacité énergétique des constructions. Grâce au soutien que nous a accordé Ressources naturelles Canada, cet outil pourra avoir une incidence sur la conception et la construction des bâtiments, les politiques et l'élaboration des codes et des normes sur l'énergie, en Colombie-Britannique et ailleurs dans le monde. Nous y gagnerons des bâtiments plus écoénergétiques et un avenir plus viable pour les générations à venir. »

Esther de Vos

Directrice générale, Recherche, BC Housing Management Commission



« QuadReal s'efforce d'avoir des retombées positives sur les populations et sur l'environnement. Avec l'aide de RNCan, nous pourrons réduire davantage nos émissions de gaz à effet de serre tout en aidant les occupants de nos immeubles à réduire les leurs. Cet investissement nous aidera non seulement à atteindre nos objectifs de carboneutralité, mais aussi à établir une feuille de route vers la durabilité des bâtiments dans l'ensemble de notre portefeuille résidentiel, voire ailleurs au Canada. »

Raul Jaime

Vice-président, Gestion des investissements, Secteur résidentiel, QuadReal Property Group



« La Greater Victoria Housing Society tient à exprimer sa gratitude à Ressources naturelles Canada pour cette occasion de rendre notre parc d'habitations plus écoénergétique et plus agréable pour les occupants. L'approche adoptée nous permettra d'améliorer l'efficacité de nos opérations et le confort de nos clientèles tout en gardant intacts les logis sécuritaires, propres et confortables. La rénovation de notre parc immobilier est une priorité pour nous, et les rapports et études que générera ce programme fourniront les éclairages et les connaissances nécessaires à la réalisation de rénovations similaires dans notre portefeuille et dans l'agglomération. »

Virginia Holden

Directrice générale, Greater Victoria Housing Society

Quelques faits

Les maisons et immeubles représentent environ 18 % des émissions de GES du Canada si l'on tient compte des émissions imputables à la production d'électricité.

si l'on tient compte des émissions imputables à la production d'électricité. Le Programme de bâtiments écoénergétiques, doté d'un budget de 48,4 millions de dollars, fait partie du plan Investir dans le Canada de 180 milliards de dollars, qui soutient la réduction des émissions des bâtiments à l'échelle nationale.

de 180 milliards de dollars, qui soutient la réduction des émissions des bâtiments à l'échelle nationale. La stratégie canadienne pour les bâtiments verts visera à promouvoir la prise de mesures à l'échelle nationale pour réduire les émissions de GES de 37 % par rapport à 2005 d'ici 2030 et pour créer un secteur du bâtiment carboneutre d'ici 2050. La stratégie a pour but de faire augmenter le taux de rénovation des bâtiments, de veiller à construire des bâtiments à CENZ résilients et de transformer les systèmes de chauffage des locaux et de l'eau. Elle sera appuyée par un financement de 150 millions de dollars, comme prévu dans le Plan de réduction des émissions du Canada .

visera à promouvoir la prise de mesures à l'échelle nationale pour réduire les émissions de GES de 37 % par rapport à 2005 d'ici pour créer un secteur du bâtiment carboneutre d'ici 2050. La stratégie a pour but de faire augmenter le taux de rénovation des bâtiments, de veiller à construire des bâtiments à CENZ résilients et de transformer les systèmes de chauffage des locaux et de l'eau. Elle sera appuyée par un financement de 150 millions de dollars, comme prévu dans le . Le Programme pilote pour des quartiers plus verts investira 35,5 millions de dollars dans des projets pilotes de rénovations écoénergétiques majeures groupées dans différents quartiers résidentiels. Deux appels de propositions ont été lancés depuis février 2023 : le premier soutient les équipes de développement du marché dans leur travail visant à développer à grande échelle le marché résidentiel régional des rénovations écoénergétiques majeures groupées; le second cible les projets de démonstration de rénovations écoénergétiques majeures groupées à grande échelle afin de confirmer la faisabilité et la rentabilité de cette approche pour le logement communautaire.

