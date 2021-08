Investissements de 39 M$ du gouvernement fédéral - Le transport aérien régional est crucial pour la relance économique du Québec

MONTRÉAL, le 11 août 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) se réjouit des investissements très attendus de près de 39 M$ dans le secteur du transport aérien régional qui ont été annoncés par la ministre fédérale du Développement économique, Mélanie Joly, aujourd'hui. Les transporteurs aériens régionaux, tels Pascan Aviation, Air Inuit, Air Creebec et la coopérative TREQ qui bénéficieront de cette aide financière, jouent un rôle crucial pour assurer le développement économique des régions du Québec.

Une desserte aérienne essentielle pour la vitalité économique des régions

Le transport aérien dans les différentes régions du Québec a été l'un des secteurs les plus durement affectés par les contrecoups provoqués par la pandémie de Covid-19. Les transporteurs et les aéroports régionaux représentent un important moteur économique pour le développement des collectivités éloignées. Un service aérien étendu, fiable et doté d'infrastructures modernes permet à nos différentes communautés d'affaires de demeurer compétitives ainsi qu'attractives pour le recrutement et la rétention de main-d'œuvre.

« La connectivité aérienne dans les régions du Québec contribue à l'essor économique ainsi que commercial de nos entreprises situées en dehors des grands centres. Ce mode de transport a démontré à maintes reprises son caractère essentiel afin d'assurer une plus grande mobilité des personnes ainsi que des marchandises, en plus d'être un outil facilitateur pour attirer des investissements », a souligné Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

Des liaisons régionales et abordables nécessaires pour la relance touristique

L'annonce d'aujourd'hui est un pas dans la bonne direction vers une solidification des dessertes aériennes régionales, notamment en ce qui concerne la place importante accordée aux transporteurs privés qui disposent de l'expertise nécessaire. La FCCQ revendique une nouvelle approche commerciale d'aviation régionale qui permettra aux transporteurs existants ainsi qu'aux nouveaux joueurs d'offrir des vols à des prix abordables, et ce, tout en restant profitable. En août dernier, une proposition en ce sens avait d'ailleurs été faite au ministre des Transports du Québec, François Bonnardel, conjointement avec l'Alliance de l'industrie touristique du Québec (AITQ), le Conseil du patronat du Québec (CPQ) et l'Union des municipalités du Québec (UMQ).

« Le coût des billets d'avion représente depuis trop longtemps un frein au développement économique des régions du Québec ainsi qu'au déploiement de l'industrie touristique. L'amélioration de la mobilité ainsi que des prix abordables pour le transport aérien, permettront un regain d'intérêt pour de nouvelles destinations touristiques attrayantes pour les visiteurs québécois ainsi qu'étrangers. Il s'agit d'une opportunité exceptionnelle qui permettra d'amener les touristes plus loin que leur point d'entrée au Québec » déclare M. Milliard.

