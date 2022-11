Investissement majeur de 46,5 M$ pour la compagnie québécoise Fruit d'Or - Fruit d'Or mise sur l'automatisation et la réduction des GES pour soutenir sa forte croissance dans le temps

PLESSISVILLE, QC, le 25 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Fruit d'Or, entreprise québécoise à rayonnement international, est fière d'annoncer un investissement majeur de 46,5 M$ sur trois ans à son site de Plessisville.

L'entreprise qui œuvre dans la transformation de canneberges et de bleuets sauvages poursuit ainsi sa croissance durable et consolide son leadership dans l'industrie agroalimentaire grâce à un financement de 15,2 M$ sur trois ans, dans le cadre du Programme Essor, géré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement du Québec, qui viendra s'ajouter au 31,3 M$ qui sera investi par Fruit d'Or.

Ces investissements permettront à la compagnie de se pencher sur deux priorités : l'automatisation de ses procédés et la réduction des GES.

Un potentiel de production décuplé

Reconnue pour son innovation et ses avancées technologiques, Fruit d'Or continue la modernisation de ses installations. Cet investissement permettra, entre autres, d'automatiser de nombreux procédés de l'usine de Plessisville dans l'objectif d'améliorer sa capacité de production et d'offrir au monde le meilleur de ses petits fruits. La modernisation des équipements permettra aussi de répondre à la pénurie de main-d'œuvre qui frappe l'industrie en accompagnant ses employés vers des rôles davantage spécialisés.

Des nouveaux produits qui ont la cote

Fruit d'Or solidifie également son expertise dans deux marchés en forte croissance : le bonbon santé et le nutraceutique afin de demeurer toujours à l'affût des dernières tendances et innovations du secteur agroalimentaire.

Les gains de productivité permettront de supporter la forte croissance des différents produits tels que la dernière innovation, SourCran, un « bonbon santé » à base de canneberges biologiques séchées sans sucre ajouté. Les produits nutraceutiques pourront également bénéficier des nouveaux investissements. Cette unité d'affaire qui dessert les marchés des produits de santé naturelle et cosmétique grâce à des poudres et des huiles de petits fruits gagne en popularité alors que la population est de plus en plus proactive pour sa santé et son bien-être.

Des projets environnementaux qui mobilisent

Ce financement permettra aussi à l'entreprise de poursuivre ses efforts en matière de réduction des GES et d'ainsi contribuer à l'atteinte de ses objectifs climatiques. Fruit d'Or compte développer des projets innovants qui visent à trouver des solutions pour réduire son empreinte écologique.

Parmi les projets propulsés par l'entreprise, une étude de décarbonation est en cours dans le but d'électrifier les procédés de transformation et ainsi réduire son impact environnemental de façon considérable. Fruit d'Or a récemment procédé à l'installation de pompes thermiques afin de récupérer la chaleur pour la production d'eau chaude. Ce projet a permis de réduire les GES de l'entreprise de 350 tonnes par an, ce qui équivaut au retrait de 75 véhicules à essence de nos routes par année.

« C'est une fierté pour nous de savoir que nous pourrons poursuivre notre évolution et demeurer un leader important de l'industrie agroalimentaire ! Le financement arrive à point alors que Fruit d'Or a connu une croissance fulgurante dans les dernières années. C'est une belle preuve de confiance et une occasion de continuer de nous démarquer en matière de pratiques environnementales et de responsabilité sociale. »

- Martin Le Moine, fondateur et président de Fruit d'Or

« Depuis sa fondation en 2000, Fruit d'Or connaît une forte croissance de ses ventes. Elle a su développer un réseau actif dans plus de 50 pays et elle profite aujourd'hui d'une position favorable dans son marché. En plus d'innover en matière de transformation alimentaire, ce fleuron du Centre-du-Québec emploie les grands moyens pour améliorer son bilan environnemental, et c'est tout à son honneur ! »

- André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« L'automatisation des procédés et la transformation numérique sont des incontournables pour nos entreprises dans le contexte économique actuel. Fruit d'Or l'a compris et prend les mesures pour conserver son titre de première transformatrice de canneberges biologiques au monde ! »

- Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Fruit d'Or joue un rôle économique et social de premier plan au sein de notre région. C'est un réel plaisir de participer à la réussite de cet important projet, qui assurera la croissance durable de l'entreprise, tout en valorisant des emplois spécialisés et en générant des retombées considérables pour les MRC d'Arthabaska et de L'Érable et tout le Québec ! Félicitations à M. Martin Le Moine, fondateur et président du conseil d'administration, ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe pour cette expansion et ce beau rayonnement international. »

- Eric Lefebvre, député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement

À propos de Fruit d'Or

Fondée en 2000 et basée à Villeroy, au Québec, Fruit d'Or est un chef de file dans la transformation des petits fruits. L'entreprise familiale est numéro un au monde pour la transformation de canneberges biologiques et le deuxième plus grand transformateur de bleuets sauvages biologiques. La très grande majorité de ses petits fruits proviennent de producteurs solidement établis au Québec où l'entreprise exploite quatre sites de production. Cette structure d'approvisionnement lui permet d'assurer une distribution rapide et fiable dans plus de 50 pays. En plus d'offrir une vaste gamme de produits destinés à la transformation alimentaire, Fruit d'Or propose des gammes dédiées au marché des nutraceutiques ainsi qu'une gamme de délicieux fruits séchés et jus purs biologiques dédiés aux consommateurs avec la marque Patience Fruit & Co. Guidée par ses valeurs environnementales et sociales, Fruit d'Or vise à offrir le meilleur de ses petits fruits au monde entier.

