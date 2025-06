La « Chaise des générations » : Une vision pour l'avenir, une action concrète à la table des décisions

Geste fort dans la gouvernance : Fruit d'Or donne un siège au futur

VILLEROY, QC, le 23 juin 2025 /CNW/ - Fidèle à son engagement envers un avenir plus durable, Fruit d'Or innove une fois de plus en intégrant une « Chaise des générations » à ses discussions stratégiques. Cette initiative audacieuse -- une première pour une entreprise privée du secteur agroalimentaire -- propulse la voix des enfants et des générations futures directement au cœur des décisions. Inspirée par ce mouvement porté à grande échelle par Mères au front, Fruit d'Or souhaitait créer une place claire aux générations futures, en direct de son siège social.

Cette action s'inscrit dans le Plan de développement durable lancé par Fruit d'Or en 2024. En 25 ans, l'entreprise a toujours cultivé bien plus que des petits fruits : elle cultive une vision durable, responsable et profondément humaine, fidèle à ses valeurs et à celles de ses fondateurs.

Une initiative porteuse de sens et de leadership

La Chaise des générations, œuvre unique créée par une dizaine d'enfants d'employés de Fruit d'Or, à partir de matériaux recyclés, n'est pas un simple mobilier décoratif. Elle occupe désormais une place bien réelle à la table des décisions, ce qui permet d'intégrer de façon concrète la perspective des générations futures au cœur même de la gouvernance et d'incarner la responsabilité collective de penser à long terme. Chaque année, l'entreprise mesurera l'impact environnemental et social de ses projets stratégiques, s'ajoutant aux engagements du Plan de développement durable, bonifiant ainsi l'impact global de l'entreprise. Représentant la terre où nous produisons les petits fruits, la mer et le ciel, cette chaise est aussi un message des enfants-artistes l'ayant décorée : ils veulent que la Chaise génère de nouvelles réflexions et solutions pour l'avenir au sein de l'entreprise et que les dirigeants pensent à eux lors de grandes décisions qui les impacteront.

La vice-présidente Stratégie, fière ambassadrice du développement durable, Marie-Michèle Le Moine, agira comme porte-voix officielle de la Chaise. Elle portera les valeurs et les perspectives des générations futures dans les discussions stratégiques, veillant à ce que les enjeux sociaux et environnementaux soient pleinement intégrés et considérés par le comité de direction, tout en portant la vision des générations à venir.

Par ce geste à la fois symbolique et concret, Fruit d'Or souhaite aussi inspirer d'autres entreprises à repenser leur gouvernance et à faire, elles aussi, une véritable place aux futures générations et à un avenir plus durable.

Citations

« Chez Fruit d'Or, nous avons toujours voulu faire les choses différemment. C'est pourquoi, à l'occasion de notre 25e anniversaire, c'était un moment tout indiqué pour intégrer la Chaise des générations à notre gouvernance. Chez Fruit d'Or, on a toujours cultivé avec la conviction que ce qu'on sème aujourd'hui, c'est ce qu'on récoltera demain. Le développement durable a toujours été important pour nous et aujourd'hui, notre chaise illustre notre engagement à bâtir un monde meilleur pour nos enfants et nos communautés, en harmonie avec la nature. »

- Martin Le Moine, Co-fondateur et président

« Cette chaise, c'est bien plus qu'un symbole. Elle agit comme un rappel concret de notre responsabilité envers l'avenir. Porter la voix de la Chaise des générations, c'est pour moi un privilège immense, mais surtout un devoir. La présence de notre chaise dans l'entreprise aidera aussi à faire briller nos engagements du Plan de développement durable et à continuer d'engager nos employés à toujours faire mieux pour la nature, nos gens et nos communautés. Ensemble, nous repensons à notre impact pour représenter la voix de ceux qui ne sont pas encore autour de la table, mais qui bénéficieront de nos efforts. »

- Marie-Michèle Le Moine, Vice-présidente Stratégie

« Intégrer la Chaise des générations chez Fruit d'Or, c'était avant tout un projet de cœur. Un symbole fort pour nous rappeler que tous les efforts que nous déployons pour atteindre les engagements de notre plan de développement durable ont un objectif fondamental : protéger l'avenir de nos enfants et des générations qui suivront. Dans le tourbillon du quotidien, il est facile de se laisser happer par l'urgence des enjeux immédiats. Cette chaise sera là pour nous recentrer et nous rappeler que chaque décision, chaque geste posé aujourd'hui, façonne leur avenir. Les enfants ont imaginé et créé une chaise à leur image, pleine de vie, d'espoir et d'exigence. Leurs rêves et leurs convictions sont bien présents et ils méritent qu'on les écoute. Avec cette chaise, nous nous engageons à faire de leurs attentes une boussole pour nos choix. »

- Isabelle Gallant, Responsable du développement durable

À propos de Fruit d'Or

Fondé en 2000 et basé à Villeroy, au Québec, Fruit d'Or est un chef de file dans la transformation des petits fruits. L'entreprise familiale est numéro un au monde pour la transformation de canneberges biologiques et le deuxième plus grand transformateur de bleuets sauvages biologiques. La très grande majorité de ses petits fruits proviennent de producteurs solidement établis au Québec où l'entreprise exploite quatre sites de production. Cette structure d'approvisionnement lui permet d'assurer une distribution rapide et fiable dans plus de 60 pays. En plus d'offrir une vaste gamme de produits destinés à la transformation alimentaire, Fruit d'Or propose des gammes dédiées au marché des nutraceutiques ainsi qu'une gamme de délicieux fruits séchés et jus purs biologiques dédiés aux consommateurs. Guidée par ses valeurs environnementales et sociales, Fruit d'Or vise à offrir le meilleur de ses petits fruits au monde entier.

SOURCE Fruit d’Or

Pour tout renseignement : Mara Hannan-Desjardins | 819 342-7064 | [email protected]