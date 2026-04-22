MONTRÉAL, le 22 avril 2026 /CNW/ - La Société de recherche sur le cancer (SRC), en partenariat avec la Société canadienne du cancer et l'Institut de recherche Terry Fox, lance un programme national inédit visant à soutenir des essais cliniques initiés par des chercheurs à travers le Canada.

Société canadienne du cancer (Groupe CNW/La Société de recherche sur le cancer) Institut de recherche Terry Fox (Groupe CNW/La Société de recherche sur le cancer)

Appuyée par un investissement de 25 millions $ réunissant plusieurs partenaires et soutenue par une coalition d'organisations, cette initiative vient combler un manque en matière de financement de la recherche clinique indépendante, en donnant aux chercheurs canadiens les moyens de diriger des essais cliniques qui améliorent directement les soins et la qualité de vie des patients.

Cette collaboration sans précédent réunit d'importants partenaires en recherche sur le cancer afin de soutenir des essais cliniques à fort impact, non financés par l'industrie pharmaceutique et qui, autrement, pourraient ne jamais voir le jour. En permettant aux équipes à travers le pays d'accéder à un financement stratégique et coordonné, le programme tire parti des forces du Canada en matière d'excellence en recherche, de diversité des patients et de science collaborative.

Conçu pour accélérer le passage des découvertes vers des retombées concrètes, le programme offrira des subventions pouvant atteindre 2 millions $ sur cinq ans afin de soutenir des essais cliniques qui contribueront à :

Faire progresser de nouvelles options de traitement , particulièrement pour les cancers rares, sous-étudiés et à faibles taux de survie.

, particulièrement pour les cancers rares, sous-étudiés et à faibles taux de survie. Évaluer des approches novatrices pour offrir des soins plus précis et efficaces.

pour offrir des soins plus précis et efficaces. Améliorer l'état de santé et la qualité de vie des patients , notamment en réduisant les effets secondaires liés aux traitements.

, notamment en réduisant les effets secondaires liés aux traitements. Renforcer la détection précoce et le diagnostic , permettant des interventions plus rapides.

, permettant des interventions plus rapides. Consolider les stratégies de prévention, visant à réduire l'incidence du cancer.

Ensemble, ces efforts renforceront la capacité du Canada à mener des essais cliniques rigoureux et à fort impact, et permettront aux découvertes prometteuses d'atteindre les patients plus rapidement.

« Depuis plus de 80 ans, notre organisation joue un rôle déterminant dans l'écosystème de la recherche au pays : nous identifions et finançons les projets les plus prometteurs, ceux qui ont un réel potentiel de sauver des vies. Avec ce nouveau programme, nous renforçons notre engagement à accélérer les découvertes et leur impact en donnant aux chercheurs les moyens de propulser des avancées cruciales pour les personnes touchées par le cancer, aujourd'hui et pour les générations à venir. »

- Manon Pepin, présidente et cheffe de la direction de la Société de recherche sur le cancer

Un engagement collectif fort

En plus de ses partenaires principaux, ce programme est soutenu par un groupe diversifié de partenaires, dont la Lotte & John Hecht Memorial Foundation, Génome Québec, le SickKids Garron Family Cancer Centre, la Kindred Foundation, la Fondation canadienne du cancer chez l'enfant, BioCanRx et l'Institut du cancer de Montréal.

Cette mobilisation collective marque une avancée importante pour l'écosystème canadien de recherche clinique, en créant un cadre clair et coordonné permettant aux idées novatrices de progresser, de la découverte jusqu'aux bénéfices pour les patients.

« La Société canadienne du cancer appuie depuis longtemps les essais cliniques qui sauvent et améliorent des vies. Nous investissons dans ceux-ci, car nous savons qu'ils sont un moteur de progrès : ils permettent d'éprouver les découvertes issues de la recherche, de générer des données probantes pour améliorer les normes de soins et d'apporter de l'espoir aux personnes qui font face au cancer. Nous sommes fiers de faire partie de ce partenariat historique, qui permettra d'étendre la portée des essais cliniques au Canada et d'aider davantage de gens à bénéficier plus rapidement des avancées de la recherche. »

- Andrea Seale, chef de la direction à la Société canadienne du cancer

« Nous sommes vraiment ravis de nous associer aux principales organisations caritatives et aux bailleurs de fonds en recherche sur le cancer dans le cadre de ce nouveau programme visant à soutenir les essais cliniques initiés par les chercheurs. En mettant en commun nos ressources, nous réduisons la fragmentation ainsi que la charge administrative pesant sur les candidats, tout en facilitant l'accès à des essais plus innovants pour les patients atteints de cancer au Canada. »

- Jim Woodgett, président et directeur scientifique de l'Institut de recherche Terry Fox

À propos de la Société de recherche sur le cancer

Depuis plus de 80 ans, la Société de recherche sur le cancer se distingue par une expertise solide, un engagement indéfectible envers l'excellence scientifique et une conviction profonde : accélérer les découvertes, accélérer l'impact. Depuis sa création, la SRC a soutenu des milliers de chercheurs qui ont effectué des avancées importantes dans la prévention, la détection et le traitement de tous les types de cancer. Soutenue uniquement par la générosité de partenaires et donateurs à travers le Canada, la SRC a distribué plus de 450 millions $ en subventions de recherche depuis sa création.

RechercheCancer.ca

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche pour sauver des vies, améliorer la qualité de vie et mener une action collective contre le cancer. Avec le soutien de personnes atteintes, de bénévoles, de donateurs et de communautés de partout au pays, nous recueillons des fonds pour investir dans la recherche transformatrice sur le cancer, nous offrons un réseau d'aide bienveillant aux personnes atteintes de cancer et nous militons auprès des gouvernements pour créer un avenir plus sain pour tous. Ça prend une société pour agir contre le cancer, et la Société canadienne du cancer ouvre la voie.

Aidez-nous à changer les choses. Appelez le 1 888 939-3333 ou visitez cancer.ca dès aujourd'hui.

À propos de l'Institut de recherche Terry Fox

Fondé en 2007, l'Institut de recherche Terry Fox (IRTF) investit dans des équipes et des partenariats de recherche sur le cancer de calibre mondial partout au Canada. Grâce à ses programmes de recherche phares et à ses initiatives nationales en médecine de précision, l'IRTF réunit des scientifiques, des cliniciens et des institutions de premier plan afin d'accélérer les découvertes sur le cancer et de traduire la recherche en soins améliorés pour les patients.

L'IRTF rassemble des hôpitaux spécialisés en oncologie, des centres de recherche, des universités et des partenaires de financement à travers le pays, et soutient une recherche innovante visant à transformer la façon dont le cancer est détecté, traité et, ultimement, prévenu.

Pour plus d'informations, visitez tfri.ca.

SOURCE La Société de recherche sur le cancer

Renseignements : Catherine Jetté, Directrice par intérim, communications et marketing, Société de recherche sur le cancer, 514 512-7712, [email protected]