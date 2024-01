TORONTO, le 18 janv. 2024 /CNW/ - Des bâtiments qui résistent aux impacts des changements climatiques et emprisonnent le carbone absorbé voient le jour un peu partout au pays, grâce à l'amélioration des techniques de construction. Des matériaux de construction innovants, notamment le bois massif, aident à réduire les émissions du secteur du bâtiment tout en créant de bons emplois dans la chaîne d'approvisionnement canadienne, entre autres en foresterie durable.

Julie Dabrusin, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, a annoncé aujourd'hui au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'octroi d'un investissement fédéral de 3,9 millions de dollars à l'Université de Toronto pour la construction d'une tour en bois massif de 14 étages destinée à des activités académiques et de recherche sur le campus St. George. Les fonds proviennent du programme Construction verte en bois (CVBois) .

Grâce à sa conception innovante et à sa structure en bois originale, le nouvel immeuble offrira un nouvel espace de travail créatif à plusieurs facultés et constituera un laboratoire vivant, en appui au programme d'innovation de l'université. Sa structure est presque entièrement faite de bois d'ingénierie canadien.

Moins énergivores à produire que d'autres matériaux, les produits en bois massif ont aussi l'avantage de stocker du dioxyde de carbone. Leur utilisation en construction permet de limiter la pollution et le gaspillage d'énergie tout en contribuant de façon de plus en plus soutenue à l'action climatique. Les produits en bois massif soutiendront durablement la construction à faible empreinte carbone et contribueront à développer la bioéconomie canadienne d'une manière compatible avec le cycle du carbone forestier.

Ce projet contribue à l'expansion du marché du bois canadien dans le segment des bâtiments de grande hauteur, ce qui crée de bons emplois dans les secteurs de la foresterie et de la construction, en appui à la lutte du Canada contre la crise climatique.

D'un bout à l'autre du pays, des solutions à faible empreinte carbone comme les matériaux et systèmes à base de bois transforment le secteur de la construction. De la conservation jusqu'au développement durable, l'économie forestière du Canada soutient de nombreuses communautés et des centaines de milliers d'emplois directs qui continueront de contribuer sur le plan économique à l'édification d'un avenir carboneutre.

Le gouvernement du Canada soutient les industries et les travailleurs canadiens qui innovent pour répondre à la croissance de la demande mondiale de matériaux de construction plus durables comme le bois massif, le béton durci au CO 2 et l'acier zéro émission.

Citations

« Grâce au programme Construction verte en bois du gouvernement du Canada, nous favorisons l'utilisation de matériaux plus durables dans l'industrie de la construction. Le projet de tour en bois de l'Université de Toronto est l'un des nombreux exemples d'innovations technologiques et de constructions durables au pays. Je félicite tous ceux et celles qui ont concrétisé cette idée et qui œuvrent à faire de l'Université de Toronto un carrefour de l'éducation tourné vers l'avenir. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« La tour en bois de l'Université de Toronto est une réalisation exceptionnelle qui symbolise la trajectoire que poursuit notre pays : un avenir plus vert, où nos travailleurs utiliseront de façon viable les matériaux canadiens pour bâtir des lieux de vie plus abordables et plus durables. Le gouvernement du Canada est ravi de contribuer à la construction de cette tour ici même, à Toronto. »

Julie Dabrusin

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« En tant qu'université de calibre international, nous avons le devoir - et la possibilité - de montrer à la planète comment façonner de façon positive les milieux urbains. Par la construction de cette tour en bois, rendue possible principalement grâce au soutien de ses généreux contributeurs, l'Université de Toronto tire parti du leadership canadien en foresterie et en technologies du bois pour mettre en évidence une meilleure façon de construire, et ce, tout en offrant à nos facultés et à nos étudiants des espaces de pointe pour la recherche, l'enseignement, l'apprentissage et l'engagement communautaire. C'est grâce à des projets ambitieux de ce genre que l'Université de Toronto est de plus en plus considérée comme une chef de file du développement durable à l'échelle mondiale. »

Meric Gertler

Président, Université de Toronto

Renseignements pertinents

Suivez-nous sur LinkedIn

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Carolyn Svonkin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, 343-292-6837, [email protected]; Université de Toronto - Relations avec les médias, [email protected], +1 416 978 0100