QUÉBEC, le 16 avril 2021 /CNW/ - Grâce à un investissement commun de 86,77 millions de dollars, réalisé par l'entremise de l'Opération haute vitesse Canada-Québec, plus de 10 640 foyers de la région de l'Outaouais auront accès aux services Internet haute vitesse de Bell d'ici septembre 2022. Voilà ce qu'ont annoncé aujourd'hui le secrétaire parlementaire du ministre fédéral de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie (Sciences) et député de Pontiac, Will Amos, le secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés et député fédéral d'Argenteuil-La Petite-Nation, Stéphane Lauzon, le ministre de la Famille et ministre responsable de l'Outaouais et député de Papineau, Mathieu Lacombe, l'adjoint parlementaire du premier ministre du Québec pour le volet Internet haute vitesse et député d'Orford, Gilles Bélanger, et le député de Gatineau, Robert Bussière.

L'investissement annoncé permettra d'accélérer l'établissement d'infrastructures fiables et performantes dans les municipalités suivantes :

Gatineau

MRC de la Vallée-de-la-Gatineau : Blue Sea Bouchette Cascades-Malignes Denholm Grand-Remous Kazabazua Lac-Sainte-Marie Low Messines Montcerf-Lytton



MRC des Collines-de-l'Outaouais : Cantley Chelsea L'Ange-Gardien La Pêche Pontiac Val-des-Monts



MRC de Papineau : Lochaber-Partie-Ouest Mayo Mulgrave-et-Derry Saint-André-Avellin Saint-Sixte Thurso



MRC de Pontiac : Alleyn-et-Cawood Chichester L'Isle-aux-Allumettes Sheenboro Waltham

Au cours des prochaines semaines, Bell procédera à un dénombrement dans les territoires visés pour s'assurer qu'aucun foyer ne sera laissé sans service.

Il est à noter que, par l'entremise des programmes Québec branché et Brancher pour innover, Bell branchera également plus de 3 000 foyers supplémentaires dans la région de l'Outaouais.

Les services Internet haute vitesse sont à présent considérés comme essentiels dans une société moderne comme celle du Québec. L'accès à des services Internet performants, fiables et abordables est dorénavant au cœur du développement socioéconomique des communautés. Les projets financés par l'Opération haute vitesse Canada-Québec sont un élément clé du virage numérique du Québec et favoriseront l'accès à la télémédecine, à l'éducation à distance, au divertissement, à l'achat en ligne et au télétravail.

Citations

« La pandémie de COVID-19 a démontré qu'il n'a jamais été aussi important de connecter tous les Québécois à Internet haute vitesse. C'est pourquoi notre gouvernement investit pour connecter les foyers et les entreprises de l'Outaouais, d'ici l'automne 2022. Avec cette annonce historique, et grâce à notre bonne collaboration avec le gouvernement du Québec, nous augmentons le potentiel de croissance économique et contribuons à améliorer la qualité de vie des Québécois vivant dans les communautés rurales. »

- Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie (Sciences) et député de Pontiac, Will Amos

« C'est une excellente nouvelle pour la région de l'Outaouais et pour l'ensemble de la ruralité au Québec. La pandémie nous a démontré à quel point l'accès à Internet haute vitesse est devenu essentiel pour nos communautés, non seulement pour rapprocher virtuellement les gens, mais aussi pour le travail, les études et le commerce. Le gouvernement du Canada comprend qu'il est urgent et vital de brancher les communautés québécoises et canadiennes. Nous sommes fiers de prendre part à cet important chantier et nous continuerons d'investir et de travailler en partenariat avec le gouvernement du Québec, afin que chaque foyer et entreprise ait accès à Internet haute vitesse. »

- Le secrétaire parlementaire du ministre fédéral des Aînés et député d'Argenteuil-La-Petite-Nation, Stéphane Lauzon

« L'annonce du déploiement de services Internet haute vitesse par Bell est une excellente nouvelle pour notre région. Les investissements annoncés sont sans précédent. Cela démontre à quel point le déploiement de services Internet haute vitesse en région est une priorité pour le gouvernement du Québec. C'est clairement un service devenu essentiel non seulement pour assurer le développement économique des régions, mais aussi pour soutenir la vitalité de nos communautés. En temps de pandémie, les besoins sont plus criants que jamais. Je suis fier des avancées de notre gouvernement. »

- Le ministre provincial de la Famille, ministre responsable de l'Outaouais et député de Papineau, Mathieu Lacombe

« Notre objectif est ambitieux : nous nous sommes engagés à ce que toute la population du Québec ait accès à Internet haute vitesse d'ici septembre 2022. Grâce à l'entente de partenariat avec Bell, il sera possible de mettre en place des infrastructures de qualité en Outaouais. Nous investissons massivement afin de permettre au Québec d'être un chef de file en matière de connectivité. »

- L'adjoint parlementaire du premier ministre du Québec (volet Internet haute vitesse) et député d'Orford, Gilles Bélanger

« Je me réjouis de cette annonce qui permettra à la population de notre région de bénéficier de services Internet rapides, performants et de première qualité. Aujourd'hui, plus que jamais, l'accès à Internet haute vitesse est crucial pour le développement socioéconomique de nos communautés. Les investissements majeurs que nous effectuons ensemble, le Canada et le Québec, en partenariat avec Bell, sont la preuve de notre volonté de respecter notre engagement d'offrir l'accès à ces services à tous les foyers du Québec. »

- Le député provincial de Gatineau, Robert Bussière

« Bell est fière de collaborer avec les gouvernements du Québec et du Canada et d'ouvrir la voie dans ce chantier historique pour le Québec, afin de permettre à plus de foyers de la région de l'Outaouais d'avoir accès au service Internet rapide et fiable de Bell. Bâtir les meilleurs réseaux est au cœur de notre stratégie. Nous sommes déterminés à transformer la façon dont les Québécoises et Québécois communiquent entre eux et avec le reste du monde. »

- Le directeur des affaires gouvernementales chez Bell, Charles Gosselin

Les faits en bref

Les foyers nouvellement branchés auront accès à Internet Fibe de Bell, qui offre les vitesses Internet résidentiel les plus rapides qui soient et des plateformes numériques exclusives, telles que Télé Fibe.





L'Opération haute vitesse est une initiative commune des gouvernements du Canada et du Québec qui vise à assurer le branchement de 148 000 foyers, notamment grâce à des ententes sans précédent avec six des plus grandes entreprises de télécommunications.





L'Opération haute vitesse permettra au Québec d'afficher le plus haut taux de connectivité au Canada , soit 99 %.





Pour atteindre l'objectif de connectivité de 100 % sur le territoire québécois d'ici l'automne 2022, il reste environ 36 000 foyers à brancher pour lesquels encore aucun projet n'est prévu. Ces foyers sont situés dans des endroits particulièrement difficiles d'accès et très peu peuplés. Des solutions technologiques sont actuellement à l'étude. La stratégie retenue pour desservir ces foyers d'ici septembre 2022 sera annoncée ultérieurement.





Le gouvernement du Canada a alloué des milliards de dollars aux infrastructures Internet des régions rurales et éloignées, ce qui comprend une somme de 1,75 milliard de dollars au titre du Fonds pour la large bande universelle.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur Twitter : @ISDE_CA

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Marie-Pier Baril, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, 613-295-8123, [email protected] ; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 343-291-1777, [email protected] ; Antoine Tousignant, Responsable des relations médias, Ministère du Conseil exécutif du Québec, 418-999-3029 ; Alexandra Roy, Attachée politique, Cabinet du premier ministre du Québec, Cell. : 819-212-0459 ; Caroline Audet, Gestionnaire principale pour les relations avec les médias, Bell, [email protected], 514-391-9794

Liens connexes

http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home